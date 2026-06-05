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Реальність розлютить Путіна: що відомо про “масштабні успіхи” РФ

Російський лідер Путін видає бажане за реальне

5 червня 2026, 17:06
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Кречмаровская Наталия

На п’ятому році широкомасштабної війни Росії проти України лідер РФ Володимир Путін хизується уявними здобутками на фронті. Він заявив, що російські війська контролюють 80% Запорізької області.

Реальність розлютить Путіна: що відомо про “масштабні успіхи” РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді російські війська не контролюють навіть усю лівобережну частину області. 

“За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, щонайменше близько 15% території лівого берега Запорізької області перебувають під контролем Сил оборони України: Я можу сказати, що це така ж брехня, як і вся брехня, що йде з вуст і Путіна, і всього вищого військово-політичного керівництва Росії. 80% Запорізької області? Я не знаю, хто дає йому такі дані, але це дійсно не відповідає дійсності. І можливо, Путін і його генерали знають дуже погано математику”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зауважують, що завищення власних “успіхів” на фронті є типовою тактикою російської пропаганди. Зазначають, що Кремль регулярно видає бажане за дійсне, намагаючись створити ілюзію масштабних територіальних здобутків і приховати реальну ситуацію на полі бою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання про можливість повторного наступу на Київ залишається одним із найбільш чутливих для українського суспільства. Станом на 2026 рік лінія фронту стабілізувалася на сході та півдні, проте стратегічна мета Кремля щодо повного підпорядкування України не змінилася.  Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи наважиться Путін знову кинути сили на столицю до кінця цього року.

https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/chi-sprobue-putin-zahopiti-kiiv-do-kincya-2026-roku-prognoz-shi-808062.html

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Джерело: https://t.me/spravdi/55763
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