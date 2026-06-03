Питання про можливість повторного наступу на Київ залишається одним із найбільш чутливих для українського суспільства. Станом на 2026 рік лінія фронту стабілізувалася на сході та півдні, проте стратегічна мета Кремля щодо повного підпорядкування України не змінилася. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи наважиться Путін знову кинути сили на столицю до кінця цього року.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до кінця 2026 року Путін, ймовірно, не здійснить повноцінної спроби захоплення Києва. Набагато реалістичнішим виглядає сценарій посилення повітряних атак, диверсійного тиску та інформаційної кампанії для створення атмосфери нестабільності. Кремль може зберігати політичну мету контролю над Україною, але військова спроможність провести новий "київський бліцкриг" наразі виглядає недостатньою. Це не означає зникнення загрози, однак ризик масованого штурму столиці ШІ оцінює як низький.

Чат-бот Gemini припускає, що повномасштабного сухопутного наступу на Київ до кінця 2026 року не відбудеться. Росія не має для цього необхідного стратегічного резерву, оскільки всі її ресурси поглинає виснажлива війна на Донбасі та півдні. Водночас Кремль продовжуватиме використовувати стратегію терору. Столиця залишатиметься головною ціллю для масованих ударів балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Мета цих атак полягає в руйнуванні інфраструктури, виснаженні української ППО та створенні психологічного тиску на населення. Путін намагатиметься схилити Київ до капітуляції через повітряний терор, а не через прямий штурм міста.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що ймовірність масштабного наземного наступу на Київ до кінця 2026 року вкрай низька. Росія не має достатньо підготовлених резервів для такої складної операції, а українська армія створила потужну лінію оборони на півночі. Однак не варто виключати постійних ракетних ударів по столиці та спроб наступу на Чернігівському або Сумському напрямках з метою створення "буферної зони". Справжня мета Путіна сьогодні — виснажити Україну та захопити весь Донбас, а не повторити помилки початку 2022 року.

Чат-бот Grok зазначає, що Путін навряд чи ризикне повномасштабною спробою захопити Київ до кінця 2026 року. Поточна динаміка вказує на продовження позиційної війни з елементами повітряного терору. Росія грає на виснаження, сподіваючись на втому Заходу та внутрішні проблеми України. Однак українська стійкість, технологічна перевага в дронах та міжнародна солідарність роблять швидку перемогу Москви неможливою. Швидше за все, 2026 рік принесе подальші переговори під тиском, але без радикальних територіальних змін на користь Росії. Київ залишиться українським, а будь-які значні наступи росіян будуть локальними та виснажливими. Головне для України — зберегти єдність та підтримку партнерів.

Підсумовуючи, більшість оцінок сходяться на тому, що до кінця 2026 року повноцінний наступ на Київ є малоймовірним через обмежені військові ресурси Росії та потужну оборону України. Натомість більш імовірним залишається сценарій тривалого виснаження через ракетні та дронові удари, інформаційний тиск і локальні бойові дії. Київ, як вважає ШІ, зберігає статус добре захищеної столиці, а ключова боротьба розгортається у форматі затяжної війни, а не прямого штурму міста.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити “СВО” за версією ШІ.



