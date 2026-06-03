Вопрос о возможности повторного наступления в Киев остается одним из наиболее чувствительных для украинского общества. По состоянию на 2026 год линия фронта стабилизировалась на востоке и юге, однако стратегическая цель Кремля по полному подчинению Украины не изменилась. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, решится ли Путин снова бросить силы на столицу до конца этого года.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что до конца 2026 года Путин, вероятно, не осуществит полноценную попытку захвата Киева. Гораздо более реалистичным выглядит сценарий усиления воздушных атак, диверсионного давления и информационной кампании по созданию атмосферы нестабильности. Кремль может сохранять политическую цель контроля над Украиной, но военная способность провести новый "киевский блицкриг" пока выглядит недостаточной. Это не означает исчезновение угрозы, однако риск массированного штурма столицы ИИ оценивает как низкий.

Чат-бот Gemini предполагает, что полномасштабное сухопутное наступление на Киев до конца 2026 года не состоится. Россия не имеет для этого необходимого стратегического резерва, поскольку все ее ресурсы поглощает изнурительная война на Донбассе и на юге. В то же время Кремль будет продолжать использовать стратегию террора. Столица будет оставаться главной целью массированных ударов баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Цель этих атак состоит в разрушении инфраструктуры, истощении украинской ПВО и создании психологического давления на население. Путин будет пытаться склонить Киев к капитуляции из-за воздушного террора, а не из-за прямого штурма города.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что вероятность масштабного наземного наступления на Киев до конца 2026 крайне низка. У России нет достаточно подготовленных резервов для такой сложной операции, а украинская армия создала мощную линию обороны на севере. Однако не стоит исключать постоянные ракетные удары по столице и попытки наступления на Черниговском или Сумском направлениях с целью создания "буферной зоны". Настоящая цель Путина сегодня — истощить Украину и захватить весь Донбасс, а не повторить ошибки начала 2022 года.

Чат-бот Grok отмечает, что Путин вряд ли рискнет полномасштабной попыткой захватить Киев до конца 2026 года. Текущая динамика указывает на продолжение позиционной войны с элементами воздушного террора. Россия играет на истощение в надежде на усталость Запада и внутренние проблемы Украины. Однако украинская устойчивость, технологическое преимущество в дронах и международная солидарность делают скорую победу Москвы невозможной. Скорее всего, 2026 год принесет дальнейшие переговоры под давлением, но без радикальных территориальных изменений в пользу России. Киев останется украинским, а любые значительные наступления россиян будут локальными и изнурительными. Главное для Украины – сохранить единство и поддержку партнеров.

Подытоживая, большинство оценок сходятся на том, что до конца 2026 года полноценное наступление на Киев маловероятно из-за ограниченных военных ресурсов России и мощной обороны Украины. Более вероятным остается сценарий длительного истощения из-за ракетных и дроновых ударов, информационного давления и локальных боевых действий. Киев, по мнению ИИ, сохраняет статус хорошо защищенной столицы, а ключевая борьба разворачивается в формате затяжной войны, а не прямого штурма города.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина быстро завершить "СВО" по версии ИИ.



