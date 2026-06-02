Що змусить Путіна швидко завершити “СВО”: прогноз ШІ

Кремль постійно заявляє про готовність до миру, однак його умови залишаються незмінними та максималістськими: виведення українських військ з окупованих територій, відмова Києва від НАТО, "демілітаризація" та "денацифікація". Парадокс у тому, що агресор не зацікавлений у швидкому завершенні війни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що змусить Путіна швидко завершити “СВО”.

Війна в Україні.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що у короткостроковій перспективі швидке завершення війни малоймовірне. Путінська система поки здатна компенсувати економічний тиск за рахунок мобілізаційної моделі та переорієнтації ресурсів на оборону. Найбільш реалістичний сценарій до кінця 2026 року — це не різке завершення, а спроба заморозки конфлікту або переговорів без формального визнання поразки. Рішення про згортання бойових дій може виникнути лише за умови одночасного посилення санкцій, подальшого падіння експортних доходів та зростання розколу всередині еліт. Без цього війна залишатиметься інструментом утримання політичного контролю.

Чат-бот Gemini вважає, що швидке завершення війни Кремлем можливе лише за умови одночасного збігу критичних факторів. Якщо ціна на нафту впаде нижче 50 доларів за барель, а Китай під тиском санкцій обмежить постачання мікроелектроніки, Москва втратить фінансову базу для наступу. Прогноз чат-бота полягає в тому, що Путін піде на заморожування конфлікту не через зміну політичної волі, а через раптовий системний параліч тилу. Коли витрати на утримання окупованих територій та компенсації військовим перевищать залишки ліквідних резервів, Кремль буде змушений оголосити "перемогу" на поточних рубежах і вийти на реальні переговори, щоб зберегти режим від внутрішнього вибуху.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що у найближчі місяці Путін не піде на швидкий мир без реальної загрози з боку США. Його стратегія — затягування переговорів, ставка на виснаження України та очікування зміни політичного ландшафту на Заході. Вирішальним стане не дипломатичний тиск, а поєднання трьох чинників: різке падіння нафтових доходів (що зробить війну фінансово неможливою), посилення санкційного тиску з боку Китаю та внутрішня криза через нові хвилі мобілізації. Найреалістичніший сценарій — початок серйозних мирних переговорів не раніше другої половини 2026 року, коли економічний ресурс РФ вичерпається, а втома від війни стане критичною.

У підсумку усі сценарії, запропоновані ШІ, сходяться в одному: потенційний перелом можливий лише за умов системного виснаження російської моделі війни. Йдеться про поєднання економічного тиску, падіння доходів від енергоресурсів, ускладнення доступу до критичних технологій та накопичення соціально-політичних ризиків усередині РФ. Окремо виділяється фактор стабільності еліт, який може стати критичним у разі погіршення економічної ситуації.

