Кремль постоянно заявляет о готовности к миру, однако его условия остаются неизменными и максималистскими: вывод украинских войск с оккупированных территорий, отказ Киева от НАТО, "демилитаризация" и "денацификация". Парадокс состоит в том, что агрессор не заинтересован в скором завершении войны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что заставит Путина быстро завершить "СВО".

Чат-бот Chat GPT отмечает, что в краткосрочной перспективе скорое завершение войны маловероятно. Путинская система пока способна компенсировать экономическое давление за счет мобилизационной модели и переориентации ресурсов на оборону. Наиболее реалистичный сценарий до конца 2026 года – это не резкое завершение, а попытка заморозки конфликта или переговоров без формального признания поражения. Решение о сворачивании боевых действий может возникнуть только при одновременном усилении санкций, дальнейшем падении экспортных доходов и росте раскола внутри элит. Без этого война будет оставаться инструментом удержания политического контроля.

Чат-бот Gemini считает, что скорое завершение войны Кремлем возможно лишь при одновременном совпадении критических факторов. Если цена на нефть упадет ниже 50 долларов за баррель, а Китай под давлением санкций ограничит поставки микроэлектроники, Москва потеряет финансовую базу для наступления. Прогноз чат-бота состоит в том, что Путин пойдет на замораживание конфликта не из-за смены политической воли, а из-за внезапного системного паралича тыла. Когда расходы по содержанию оккупированных территорий и компенсации военным превысят остатки ликвидных резервов, Кремль будет вынужден объявить "победу" на текущих рубежах и выйти на реальные переговоры, чтобы сохранить режим от внутреннего взрыва.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что в ближайшие месяцы Путин не пойдет на скорый мир без реальной угрозы со стороны США. Его стратегия – затягивание переговоров, ставка на истощение Украины и ожидание смены политического ландшафта на Западе. Решающим станет не дипломатическое давление, а сочетание трех факторов: резкое падение нефтяных доходов (что сделает войну финансово невозможной), усиление санкционного давления со стороны Китая и внутренний кризис из-за новых волн мобилизации. Самый реалистичный сценарий – начало серьезных мирных переговоров не раньше второй половины 2026 года, когда экономический ресурс РФ иссякнет, а усталость от войны станет критической.

В итоге все сценарии, предложенные ИИ, сходятся в одном: потенциальный перелом возможен только при системном истощении российской модели войны. Речь идет о сочетании экономического давления, падении доходов от энергоресурсов, усложнении доступа к критическим технологиям и накоплении социально-политических рисков внутри РФ. Отдельно выделяется фактор стабильности элит, который может оказаться критическим в случае ухудшения экономической ситуации.

