Донбас - тільки початок: що РФ насправді хоче отримати за мир в Україні

Кречмаровская Наталия
Коли заходить мова про завершення війни, Росія не обмежується питанням окупованих територій. Кремль дедалі частіше озвучує низку додаткових вимог, які фактично спрямовані на капітуляцію України та зміну її державного устрою. А виведення ЗСУ із захоплених РФ територій називають тільки умовою для початку переговорів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які додаткові умови може виставити Росія Україні для завершення війни.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Чат-бот Chat GPT називає такі чинники що впливають на російські вимоги:
По-перше, територіальний контроль. Росія наполягає на виведенні українських військ із територій, які вона вважає "своїми", включно з Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, а також фактичному визнанні змін кордонів.
По-друге, військовий статус України. У низці заяв російські представники вимагають нейтралітету Києва та відмови від вступу до НАТО.
По-третє, внутрішньополітичні умови. Серед них обмеження військового потенціалу України, зміни в законодавстві та питання мовної політики.
По-четверте, безпекова архітектура Європи. Москва також намагається впливати на формат присутності західних союзників в Україні та майбутні гарантії безпеки.
Чат-бот Gemini вважає, що на потенційні умови Москви впливає комплекс чинників: ситуація на лінії зіткнення, внутрішня стабільність Росії, витривалість української економіки та політичні коливання у США на тлі підготовки до проміжних виборів. Окрім офіційних територіальних зазіхань на чотири області та Крим, Росія висуває жорсткі додаткові умови. Ключовий аргумент Москви полягає в демілітаризації України, що означає критичне скорочення чисельності ЗСУ та заборону на отримання західного озброєння. Також Кремль вимагає законодавчого закріплення нейтрального статусу України з повною відмовою від інтеграції до НАТО. Додатковою умовою є скасування міжнародних санкцій та юридична відмова Києва від вимог щодо репатріацій за руйнування.
Чат-бот Deepseek розповів, що, по-перше, Росія наполягає на закріпленні за Україною "нейтрального та позаблокового статусу". Це означає відмову від вступу в НАТО та заборону на розміщення іноземних військових баз. По-друге, Кремль вимагає "демілітаризації" – скорочення ЗСУ до символічних показників, що, як показує досвід, залишить країну беззахисною перед новою агресією. Найбільш деструктивною вимогою є "захист прав російськомовного населення". Під цим терміном Кремль має на увазі надання російській мові офіційного статусу, що стало б інструментом впливу на внутрішню політику. Також активно обговорюється можливість заміни політичного керівництва України на проросійське, що ISW прямо називає "зміною режиму".
Отже, попри різні підходи в оцінках, моделі ШІ сходяться у тому, що можливі російські умови виходять далеко за межі територіального питання й фактично спрямовані на обмеження суверенітету України. Йдеться про вимоги нейтралітету, скорочення обороноздатності, політичний і внутрішній вплив, а також перегляд безпекової архітектури в Європі. У сукупності це формує модель "миру", яка для України означала б не завершення війни, а закріплення її стратегічної вразливості в майбутньому.
