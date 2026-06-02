Когда речь заходит о завершении войны, Россия не ограничивается вопросом оккупированных территорий. Кремль все чаще озвучивает ряд дополнительных требований, фактически направленных на капитуляцию Украины и изменение ее государственного устройства. А вывод ВСУ из захваченных РФ территорий называют только условием для начала переговоров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие дополнительные условия может выставить Россия Украине для завершения войны.

Война в Украине.

Чат-бот Chat GPT называет следующие факторы, влияющие на российские требования:

Во-первых, территориальный контроль. Россия настаивает на выводе украинских войск с территорий, которые она считает "своими", включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также фактическое признание изменений границ.

Во-вторых, военный статус Украины. В ряде заявлений российские представители требуют нейтралитета Киева и отказа от вступления в НАТО.

В-третьих, внутриполитические условия. Среди них ограничение военного потенциала Украины, изменения в законодательстве и вопросы языковой политики.

В-четвертых, архитектура безопасности Европы. Москва также пытается влиять на формат присутствия западных союзников в Украине и гарантии безопасности.

Чат-бот Gemini считает, что на потенциальные условия Москвы оказывает влияние комплекс факторов: ситуация на линии столкновения, внутренняя стабильность России, выносливость украинской экономики и политические колебания в США на фоне подготовки к промежуточным выборам. Кроме официальных территориальных посягательств на четыре области и Крым Россия выдвигает жесткие дополнительные условия. Ключевой аргумент Москвы заключается в демилитаризации Украины, что означает критическое сокращение численности ВСУ и запрет на получение западного вооружения. Кремль также требует законодательного закрепления нейтрального статуса Украины с полным отказом от интеграции в НАТО. Дополнительным условием является отмена международных санкций и юридический отказ Киева от требований репатриаций за разрушение.

Чат-бот Deepseek рассказал, что, во-первых, Россия настаивает на закреплении за Украиной "нейтрального и внеблокового статуса". Это означает отказ от вступления в НАТО и запрет на размещение иностранных военных баз. Во-вторых, Кремль требует "демилитаризации" – сокращения ВСУ до символических показателей, что, как показывает опыт, оставит страну беззащитной перед новой агрессией. Наиболее деструктивным требованием является "защита прав русскоговорящего населения". Под этим термином Кремль подразумевает предоставление русскому языку официального статуса, что стало бы инструментом влияния на внутреннюю политику. Также активно обсуждается возможность замены политического руководства Украины пророссийским, что ISW прямо называет "сменой режима".

Итак, несмотря на разные подходы в оценках, модели ИИ сходятся в том, что возможные российские условия выходят за рамки территориального вопроса и фактически направлены на ограничение суверенитета Украины. Речь идет о требованиях нейтралитета, сокращении обороноспособности, политическом и внутреннем влиянии, а также пересмотре архитектуры безопасности в Европе. В совокупности это формирует модель "мира", которая для Украины означала бы не завершение войны, а закрепление ее стратегической уязвимости в будущем.

