Цинізм жахає: у РФ назвали цілі, які вразили під час масованого обстрілу України

Кречмаровская Наталия
У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого удару — вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Харкові, а також Київській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Однак росіянам вбачаються військові цілі.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
У Міністерстві оборони РФ заявили, що завдали масованого удару у відповідь на обстріл ЗСУ нібито коледжу місті Старобільськ та іншої цивільної інфраструктури.
У Міноборони ворога зазначають, що у результаті удару високоточною зброєю в Києві уражено 10 підприємств, що випускають продукцію військового призначення, у тому числі ударні БПЛА, серед яких: об'єднання “Абріс ПТ”, підприємство радіоелектронної промисловості “Спеціальне КБ “Спектр”, АТ “Завод Маяк” та державна компанія “УкрСпецекспорт”. Також у Києві, за даними російського МО уражені три територіальні центри комплектування ЗСУ (ТЦК).
Серед інших нібито уражених цілей у РФ називають наступні:
У Запоріжжі завдано поразки цехам машинобудівного заводу ім. Омельченка та авіаційного двигунобудівного заводу “Мотор Січ”.
У Дніпропетровській області уражено підприємство компанії Fire Point, яке випускало комплектуючі для ударних БПЛА великої дальності та ракетного озброєння, а також логістичний центр.
У Харківській області завдано ударів по трьох підприємствах ОПК, у тому числі “Харківському державному авіаційному підприємству”, та двом об'єктам паливно-енергетичного комплексу України, які використовуються ЗСУ.
У Сумській області завдано удару по “Шосткінському казенному заводу “Зірка”.
