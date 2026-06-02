Цинізм жахає: у РФ назвали цілі, які вразили під час масованого обстрілу України

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого удару — вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Харкові, а також Київській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Однак росіянам вбачаються військові цілі.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що завдали масованого удару у відповідь на обстріл ЗСУ нібито коледжу місті Старобільськ та іншої цивільної інфраструктури.

“Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами, ударними безпілотними літальними апаратами на підприємствах оборонно-промислового комплексу, об'єктах паливної, транспортної інфраструктури України, що використовуються на користь ЗСУ, та військовим аеродромам”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони ворога зазначають, що у результаті удару високоточною зброєю в Києві уражено 10 підприємств, що випускають продукцію військового призначення, у тому числі ударні БПЛА, серед яких: об'єднання “Абріс ПТ”, підприємство радіоелектронної промисловості “Спеціальне КБ “Спектр”, АТ “Завод Маяк” та державна компанія “УкрСпецекспорт”. Також у Києві, за даними російського МО уражені три територіальні центри комплектування ЗСУ (ТЦК).

Серед інших нібито уражених цілей у РФ називають наступні:

У Запоріжжі завдано поразки цехам машинобудівного заводу ім. Омельченка та авіаційного двигунобудівного заводу “Мотор Січ”.

У Дніпропетровській області уражено підприємство компанії Fire Point, яке випускало комплектуючі для ударних БПЛА великої дальності та ракетного озброєння, а також логістичний центр.

У Харківській області завдано ударів по трьох підприємствах ОПК, у тому числі “Харківському державному авіаційному підприємству”, та двом об'єктам паливно-енергетичного комплексу України, які використовуються ЗСУ.

У Сумській області завдано удару по “Шосткінському казенному заводу “Зірка”.

“Також уражені підприємства військової промисловості у Хмельницькій та Полтавській областях та інфраструктура шести військових аеродромів: у Черкаській, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Київській областях”, — підсумували результати жорстокої атаки в РФ.

