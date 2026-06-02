Цинизм ужасает: в РФ назвали цели, которые поразили во время массированного обстрела Украины

Кречмаровская Наталия
В ночь на 2 июня Россия нанесла очередной массированный удар – взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, а также Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Однако россиянам усматриваются военные цели.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве обороны РФ заявили, что нанесли массированный удар в ответ на обстрел ВСУ якобы колледжа в городе Старобельск и другой гражданской инфраструктуры.
В Минобороны врага отмечают, что в результате удара высокоточным оружием в Киеве поражено 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт". Также в Киеве, по данным российского МО, поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК).
Среди других якобы пораженных целей в РФ называют следующие:
В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич".
В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.
В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе "Харьковскому государственному авиационному предприятию", и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются ВСУ.
В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда".
