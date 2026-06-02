Цинизм ужасает: в РФ назвали цели, которые поразили во время массированного обстрела Украины

В ночь на 2 июня Россия нанесла очередной массированный удар – взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, а также Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Однако россиянам усматриваются военные цели.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве обороны РФ заявили, что нанесли массированный удар в ответ на обстрел ВСУ якобы колледжа в городе Старобельск и другой гражданской инфраструктуры.

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, объектах топливной, транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в пользу ВСУ, и военным аэродромам", — говорится в .

В Минобороны врага отмечают, что в результате удара высокоточным оружием в Киеве поражено 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт". Также в Киеве, по данным российского МО, поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК).

Среди других якобы пораженных целей в РФ называют следующие:

В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич".

В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе "Харьковскому государственному авиационному предприятию", и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются ВСУ.

В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда".

"Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях", — подытожили результаты жестокой атаки в РФ.

