В Раді приголомшили реальними цілями “СВО”: розповіли, що приховують у Кремлі

Після початку повномасштабної війни Росії проти України лідер РФ Володимир Путін та інші російські топпосадовці заявляли про цілі “СВО”, яких намагаються досягнути чи то на фронті, чи то дипломатичним шляхом. І хоча вимоги до України залишаються незмінними, “СВО” вже йде не за планом Кремля.

Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів, що стали відомі реальні цілі "СВО" — дебензифікація, десоляризація та деНПЗація РФ.

Політик навів сухі факти:

у Москві почалися обмеження на продаж пального (60 л бензину та 100 л дизеля в одні руки),

⁠у вкраденому Криму та на інших окупованих територіях — не більше 20 літрів пального на особу,

⁠ціни на бензин ростуть і його стає тільки менше. Щось явно йде не за планом, зазначив політик.

За його словами, російська пропаганда приховує удари українських Сил оборони та безпеки по НПЗ, але заправки показують реальний результат. У травні українські воїни 16 разів атакували російські НПЗ — і це рекорд. Цікаво, зазначив політик, чи входило це у плани Кремля.

“Якщо в країні-бензоколонці вводять обмеження на продаж пального, а ціни тільки зростають, то це вже дійсно глина. Якщо і це не покаже росіянам, чого вартує політика Путіна, то єдиний порятунок – це вже повна дерусифікація планети”, — резюмував народний депутат.

