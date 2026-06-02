В Раде ошеломили реальными целями "СВО": рассказали, что скрывают в Кремле

После начала полномасштабной войны России против Украины лидер РФ Владимир Путин и другие российские топ-чиновники заявляли о целях "СВО", которых пытаются достичь на фронте или дипломатическим путем. И хотя требования к Украине остаются неизменными, "СВО" уже идет не по плану Кремля.

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал, что стали известны реальные цели "СВО" – дебензификация, десоляризация и деНПЗация РФ.

Политик привел сухие факты:

в Москве начались ограничения на продажу горючего (60 л бензина и 100 л дизеля в одни руки),

⁠в украденном Крыму и на других оккупированных территориях — не более 20 литров горючего на человека,

⁠цены на бензин растут и его становится только меньше. Что-то явно идет не по плану, отметил политик.

По его словам, российская пропаганда скрывает удары украинских сил обороны и безопасности по НПЗ, но заправки показывают реальный результат. В мае украинские воины 16 раз атаковали российские НПЗ – и это рекорд. Интересно, отметил политик, входило ли это в планы Кремля.

"Если в стране-бензоколонке вводят ограничения на продажу горючего, а цены только растут, то это уже действительно глина. Если и это не покажет россиянам чего стоит политика Путина, то единственное спасение — это уже полная дерусификация планеты", — резюмировал народный депутат.

