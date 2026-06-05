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Кречмаровская Наталия
На пятом году широкомасштабной войны России против Украины лидер РФ Владимир Путин кичится мнимыми достижениями на фронте. Он заявил, что российские войска контролируют 80% Запорожской области.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле российские войска не контролируют даже всю левобережную часть области.
Аналитики Центра отмечают, что завышение собственных успехов на фронте является типичной тактикой российской пропаганды. Отмечают, что Кремль регулярно выдает желаемое за действительное, пытаясь создать иллюзию масштабных территориальных достижений и скрыть реальную ситуацию на поле боя.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос о возможности повторного наступления на Киев остается одним из самых чувствительных для украинского общества. По состоянию на 2026 год линия фронта стабилизировалась на востоке и юге, однако стратегическая цель Кремля по полному подчинению Украины не изменилась. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, решится ли Путин снова бросить силы на столицу до конца этого года.