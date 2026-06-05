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Реальность разозлит Путина: что известно о "масштабных успехах" РФ

Российский лидер Путин выдает желаемое за реальное

5 июня 2026, 17:06
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Кречмаровская Наталия

На пятом году широкомасштабной войны России против Украины лидер РФ Владимир Путин кичится мнимыми достижениями на фронте. Он заявил, что российские войска контролируют 80% Запорожской области.

Реальность разозлит Путина: что известно о "масштабных успехах" РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле российские войска не контролируют даже всю левобережную часть области.

"По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, по меньшей мере около 15% территории левого берега Запорожской области находятся под контролем Сил обороны Украины: Я могу сказать, что это такая же ложь, как и вся ложь, идущая из уст и Путина, и всего высшего военно-политического руководства России. 80% Запорожской области? Я не знаю, кто дает ему такие данные, но это действительно не соответствует действительности. И, возможно, Путин и его генералы знают очень плохо математику”, — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что завышение собственных успехов на фронте является типичной тактикой российской пропаганды. Отмечают, что Кремль регулярно выдает желаемое за действительное, пытаясь создать иллюзию масштабных территориальных достижений и скрыть реальную ситуацию на поле боя.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос о возможности повторного наступления на Киев остается одним из самых чувствительных для украинского общества. По состоянию на 2026 год линия фронта стабилизировалась на востоке и юге, однако стратегическая цель Кремля по полному подчинению Украины не изменилась. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, решится ли Путин снова бросить силы на столицу до конца этого года.




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Источник: https://t.me/spravdi/55763
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