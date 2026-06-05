Путин ответил на письмо Зеленского: что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский передал письмо лидеру РФ Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и определиться с завершением войны.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что сегодня утром быстро посмотрел письмо Зеленского. Он отреагировал на слова Зеленского о возрасте, отметив, что главное – дееспособность.

"Мне кажется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые старше меня", — цитируют Путина российские СМИ.

Также в ответ на письмо Зеленского отметил, что не нужно бояться, нужно идти на выборы.

"России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочную остановку конфликта", — заявил Путин.

Вспомнил он и роль президента США Дональда Трампа в вопросе Украины, отметив, если бы Трамп сохранил власть в 2020 году, конфликт в Украине мог бы не начаться.

"Все видели, как Трамп "занимался воспитанием" Зеленского", — заявил Путин, и поблагодарил Трампа за "работу" над манерами Зеленского, но "есть еще над чем работать".

О личной встрече Путин рассказал, что Зеленский через одного бизнесмена РФ попросил недавно о встрече.

По словам Путина, он не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в порожнее", и добавил, что "пока не видит смысла" встречаться.

Лидер РФ, как пишут СМИ, считает хамское письмо Зеленского созданием условий, чтобы встреча лидеров была невозможной. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров, чтобы остановить продвижение ВС РФ.

В ответ на письмо Зеленского Путин обратился к российским военным: "Работайте, братия".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заявлял об "успехах" РФ на фронте.



