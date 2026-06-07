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Передал через мегафон: в Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского

В Кремле заявили, что письмо Владимира Зеленского было передано Владимиру Путину в обычном служебном порядке.

7 июня 2026, 13:50
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Slava Kot

В Кремле рассказали подробности передачи открытого письма президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что документ был передан главе РФ в стандартном служебном порядке, без каких-либо особых процедур.

Передал через мегафон: в Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского

Владимир Путин. Фото: Reuters

Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил на вопрос, как Путин получил письмо от Зеленского.

"Письмо было передано в установленном порядке. Служебный порядок. Мы бюрократы все делаем в установленном порядке", — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля позволил себе ряд иронических комментариев относительно украинского президента. В частности, он прокомментировал сравнение Зеленского с героем культового боевика "Рембо: Первая кровь", которое ранее использовал сам Путин.

"Зеленский не напоминает Рембо, но он хочет, но не напоминает. Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом", – сказал Песков.

Напомним, что Зеленский обнародовал открытое письмо Путину 4 июня. Президент Украины предложил российскому диктатору личную встречу в третьей стране для обсуждения возможностей завершения войны. Сам Путин ответил, что послание Зеленского было содержащим "элементы хамства", а также добавил, что президент Украины якобы делает вид персонажа из фильма "Рембо: Первую кровь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое тайное содержание имеет письмо Зеленского к Путину.

Также "Комментарии" писали, что украинские дроны сорвали планы Кремля и пристыдили главу РФ Владимира Путина.



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