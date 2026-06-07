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Три умови для Кремля: який таємний зміст має лист Зеленського до Путіна

Арсеній Яценюк заявив, що лист Зеленського до Путіна був правильним кроком

7 червня 2026, 09:45
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Slava Kot

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк проаналізував відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Володимира Путіна. За його словами, таке рішення українського лідера було політично виправданим, попри нетрадиційний формат звернення. 

Три умови для Кремля: який таємний зміст має лист Зеленського до Путіна

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Арсеній Яценюк в ефірі "Еспресо" заявив, що сучасна дипломатія дедалі більше виходить за межі класичних протоколів і перетворюється на публічну комунікацію, де ключову роль відіграють медіа та міжнародна увага.

"Щодо листа Зеленського до Путіна, то цей лист не є взірцем дипломатичного протоколу. Проте я вважаю, що Зеленський правильно зробив, написавши цього листа, це був правильний крок", — сказав Яценюк 

Політик також підкреслив, що у зверненні президента України фактично були окреслені базові принципи можливих переговорів з Росією. Йдеться насамперед про припинення вогню, участь європейських партнерів та залучення США до процесу.

За словами Яценюка, саме ці три елементи формують мінімальну рамку для будь-якого дипломатичного діалогу з Росією. Водночас Зеленський відкинув заяви російської сторони про нібито відмову України від гарантій США, назвавши їх маніпулятивними.

Нагадаємо, 4 червня президент Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Володимира Путіна, в якому запропонував провести особисту зустріч для обговорення шляхів закінчення війни. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін відповів на листа Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що в США розкрили реальні плани Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні.



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Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-buv-pravilniy-krok-yatsenyuk-pro-list-zelenskogo-do-putina
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