Три условия для Кремля: какое тайное содержание имеет письмо Зеленского к Путину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк проанализировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, такое решение украинского лидера было политически оправданным, несмотря на нетрадиционный формат обращения.

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Арсений Яценюк в эфире "Эспрессо" заявил, что современная дипломатия все больше выходит за рамки классических протоколов и превращается в публичную коммуникацию, где ключевую роль играют медиа и международное внимание.

"Что касается письма Зеленского к Путину, то это письмо не является образцом дипломатического протокола. Однако я считаю, что Зеленский правильно сделал, написав это письмо, это был правильный шаг", — сказал Яценюк.

Политик также подчеркнул, что в обращении президента Украины фактически были определены базовые принципы возможных переговоров с Россией. Речь идет прежде всего о прекращении огня, участии европейских партнеров и привлечении США к процессу.

По словам Яценюка, именно эти три элемента формируют минимальную рамку для дипломатического диалога с Россией. В то же время Зеленский отверг заявления российской стороны о якобы отказе Украины от гарантий США, назвав их манипулятивными.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения путей окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ответил на письмо Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли реальные планы Владимира Путина на окончание войны в Украине.