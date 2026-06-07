Росія не демонструє жодних ознак готовності до компромісного завершення війни проти України, наполягаючи на власній версії "корінних причин" конфлікту. Водночас військові можливості РФ поступово знижуються, а темпи наступу сповільнюються. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що Кремль послідовно відкидає будь-які сценарії мирного врегулювання, які не передбачають виконання його максималістських вимог. У Москві продовжують використовувати формулу "усунення корінних причин" як передумову для переговорів, наповнюючи її політичними умовами, неприйнятними для Києва та Заходу.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "відновлення прав росіян та російськомовного населення" в Україні має стати обов’язковою умовою довгострокового миру. Паралельно російський диктатор Володимир Путін підтвердив готовність продовжувати військові дії для досягнення початкових цілей, визначених Кремлем.

"Подальша відданість Кремля початковим воєнним цілям Росії відбувається на тлі зниження бойових можливостей Росії та уповільнення російського просування", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За оцінкою ISW, це свідчить про відсутність реальної готовності Росії до змістовних мирних переговорів у найближчій перспективі.

Риторика Кремля не є новою і повторює ключові тези російської пропаганди про нібито "першопричини війни" під якими приховуються ультимативні вимоги до України:

- визнати російську окупацію частини територій;

- відмовитися від вступу до НАТО;

- погодитися на демілітаризацію;

- прийняти зняття санкцій з РФ;

- допустити політичний вплив Кремля на внутрішні рішення.

В Україні такі вимоги розглядають як несумісні з міжнародним правом і суверенітетом держави. Війна була розв’язана Росією як акт агресії, а не як відповідь на загрози, про які заявляє Москва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські дрони зірвали плани Кремля та присоромили Путіна. ISW розкрив катастрофу Кремля.