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В США раскрыли реальные планы Путина на окончание войны в Украине

Кремль продолжает настаивать на "коренных причинах" войны против Украины.

7 июня 2026, 08:55
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Автор:
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Slava Kot

Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к компромиссному завершению войны против Украины, настаивая на собственной версии "коренных причин" конфликта. В то же время, военные возможности РФ постепенно снижаются, а темпы наступления замедляются. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США раскрыли реальные планы Путина на окончание войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что Кремль последовательно отвергает какие-либо сценарии мирного урегулирования, не предполагающие выполнения его максималистских требований. В Москве продолжают использовать формулу "устранение коренных причин" в качестве предпосылки для переговоров, наполняя ее политическими условиями, неприемлемыми для Киева и Запада.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "восстановление прав россиян и русскоговорящего населения" в Украине должно стать обязательным условием долгосрочного мира. Параллельно российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность продолжать военные действия по достижению первоначальных целей, определенных Кремлем.

"Дальнейшая преданность Кремля начальным военным целям России происходит на фоне снижения боевых возможностей России и замедления российского продвижения", — говорится в отчете Института изучения войны.

По оценке ISW это свидетельствует об отсутствии реальной готовности России к содержательным мирным переговорам в ближайшей перспективе.

Риторика Кремля не нова и повторяет ключевые тезисы российской пропаганды о якобы "первопричинах войны" под которыми скрываются ультимативные требования к Украине:

  • — признать русскую оккупацию части территорий;
  • — отказаться от вступления в НАТО;
  • — согласиться на демилитаризацию;
  • — принять снятие санкций с РФ;
  • — допустить политическое влияние Кремля на внутренние решения.

В Украине такие требования рассматривают как несовместимые с международным правом и суверенитетом государства. Война была развязана Россией как акт агрессии, а не ответ на угрозы, о которых заявляет Москва.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские дроны сорвали планы Кремля и пристыдили Путина. ISW раскрыл крушение Кремля.



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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-6-2026/
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