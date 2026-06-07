Українські дрони зірвали плани Кремля та присоромили Путіна: ISW розкрив катастрофу Кремля

Українські далекобійні удари по Санкт-Петербургу під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) завдали не лише військової, а й серйозної репутаційної шкоди Кремлю. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останню серію атак українських безпілотників на об'єкти поблизу другого за величиною міста Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними ISW, українські сили вразили низку важливих цілей, серед яких військово-морська база Кронштадт — головна база Балтійського флоту РФ, нафтобаза "Петергофська", нафтовий термінал у Ломоносові та арсенали російських військ у Ленінградській області. Частину ударів підтвердили геолокаційні матеріали, а місцева влада визнала виникнення пожеж після атаки.

"Росія не змогла достатньо захистити Санкт-Петербург для ПМЄФ, навіть після того, як Ленінградська область була серед перших регіонів, які оголосили про реформи щодо посилення своєї протиповітряної оборони", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики звертають увагу також на символізм цих ударів. Саме під час ПМЕФ Кремль традиційно намагається демонструвати світові економічну стабільність, силу російської держави та привабливість для іноземних інвесторів. Форум щороку збирає тисячі гостей, включаючи представників бізнесу та міжнародних делегацій.

Однак, атаки безпілотників поставили під сумнів здатність російської влади гарантувати безпеку навіть у період проведення одного з головних міжнародних заходів країни. Показовим став заклик губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова до жителів залишатися вдома під час повітряної загрози. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що подібних звернень у місті практично не було від початку повномасштабної війни.

В ISW зазначають, що Росія змушена дедалі більше розпорошувати системи протиповітряної оборони між різними регіонами. Водночас пріоритетом для Кремля залишається захист Москви, де нещодавно були помічені нові комплекси ППО на висотках ділового центру "Москва-Сіті".

"Українські далекобійні удари на відстані понад 1000 кілометрів від міжнародного кордону продовжують демонструвати, як Україна наближає війну Росії до її дому", — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі паніка через атаки українських дронів: чому Путін скаженіє та втрачає контроль.

Також "Кометнарі" писали про провал Путіна на Петербурзькому форумі і лист Зеленського.