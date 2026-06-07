Украинские дроны сорвали планы Кремля и пристыдили Путина: ISW раскрыл катастрофу Кремля

Украинские дальнобойные удары по Санкт-Петербургу во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) нанесли не только военный, но и серьезный репутационный ущерб Кремлю. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), анализируя последнюю серию атак украинских беспилотников на объекты вблизи второго по величине города России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным ISW, украинские силы поразили целый ряд важных целей, среди которых военно-морская база Кронштадт — главная база Балтийского флота РФ, нефтебаза "Петергофская", нефтяной терминал в Ломоносове и арсеналы российских войск в Ленинградской области. Часть ударов подтвердили геолокационные материалы, а местные власти признали возникновение пожаров после атаки.

"Россия не смогла достаточно защитить Санкт-Петербург для ПМЭФ, даже после того, как Ленинградская область была среди первых регионов, объявивших о реформах по усилению своей противовоздушной обороны", — говорится в отчете ISW.

Аналитики обращают внимание на символизм этих ударов. Именно во время ПМЭФ Кремль традиционно пытается демонстрировать миру экономическую стабильность, силу российского государства и привлекательность для иностранных инвесторов. Форум ежегодно собирает тысячи гостей, включая представителей бизнеса и международных делегаций.

Однако атаки беспилотников подвергли сомнению способность российских властей гарантировать безопасность даже в период проведения одной из главных международных мероприятий страны. Показателен призыв губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к жителям оставаться дома во время воздушной угрозы. Аналитики Института изучения войны отметили, что подобных обращений в городе практически не было с самого начала полномасштабной войны.

В ISW отмечают, что Россия вынуждена все больше распылять системы противовоздушной обороны между разными регионами. Приоритетом для Кремля остается защита Москвы, где недавно были замечены новые комплексы ПВО на высотках делового центра "Москва-Сити".

"Украинские дальнобойные удары на расстоянии более 1000 км от международной границы продолжают демонстрировать, как Украина приближает войну России к ее дому", — заключают в Институте изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле паника из-за атак украинских дронов: почему Путин обезумевает и теряет контроль.

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