Кем на самом деле оказался совладелец оборонной компании Fire Point Штилерман: в ЦПК ошеломили разоблачением
Кем на самом деле оказался совладелец оборонной компании Fire Point Штилерман: в ЦПК ошеломили разоблачением

В ЦПК рассказали, что известно о совладельце Fire Point Штилермане

1 мая 2026, 19:57
Кречмаровская Наталия

Так называемые "пленки Миндича" снова привлекли внимание к оборонной компании Fire Point.

Денис Штилерман. Фото из открытых источников

В Центре противодействия коррупции рассказали, что нашли интересный факт о владельце 97,5% оборонной компании ООО "Файер Поинт" (Fire Point) Дениса Штилермана.

Аналитики ЦПК отметили, что перед тем, как бежать в Украину, было много долгов у РФ.

"По состоянию на июль 2025 года, сумма его долгов составляла 1,61 млрд рублей. В то время 1,6 млрд рублей в долларовом эквиваленте — это 18,8-20 млн долл., в гривневом — 780-800 млн грн. Добавим, что до 2016 года работал в Москве и Подмосковье”, – сообщили в Центре.

В ЦПК сообщили, что по данным российского судебного реестра, по меньшей мере, с 2010 года Штилерман/Данилов и связанные с ним лица заключали договоры займа, брали кредиты, в частности, на миллионы долларов.

"Под залог, в частности, земли в Москве и Подмосковье, которые, связанные с Даниловым, сомнительным образом приобрели в 2000-х годах. Часть этих кредитов Данилов и фирмы с его орбиты не вернули. Поэтому права требования к Данилову выставили в России на торги", — подытожили в ЦПК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины – задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.

Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.



Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1368167228447961&id=100057640893390&post_id=100057640893390_1368167228447961&rdid=66cMptGAZ5pbyIRE#
