Кем на самом деле оказался совладелец оборонной компании Fire Point Штилерман: в ЦПК ошеломили разоблачением

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Так называемые "пленки Миндича" снова привлекли внимание к оборонной компании Fire Point.
Денис Штилерман. Фото из открытых источников
В Центре противодействия коррупции рассказали, что нашли интересный факт о владельце 97,5% оборонной компании ООО "Файер Поинт" (Fire Point) Дениса Штилермана.
Аналитики ЦПК отметили, что перед тем, как бежать в Украину, было много долгов у РФ.
В ЦПК сообщили, что по данным российского судебного реестра, по меньшей мере, с 2010 года Штилерман/Данилов и связанные с ним лица заключали договоры займа, брали кредиты, в частности, на миллионы долларов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины – задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.
Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.