Кем на самом деле оказался совладелец оборонной компании Fire Point Штилерман: в ЦПК ошеломили разоблачением

Так называемые "пленки Миндича" снова привлекли внимание к оборонной компании Fire Point.

Денис Штилерман. Фото из открытых источников

В Центре противодействия коррупции рассказали, что нашли интересный факт о владельце 97,5% оборонной компании ООО "Файер Поинт" (Fire Point) Дениса Штилермана.

Аналитики ЦПК отметили, что перед тем, как бежать в Украину, было много долгов у РФ.

"По состоянию на июль 2025 года, сумма его долгов составляла 1,61 млрд рублей. В то время 1,6 млрд рублей в долларовом эквиваленте — это 18,8-20 млн долл., в гривневом — 780-800 млн грн. Добавим, что до 2016 года работал в Москве и Подмосковье”, – сообщили в Центре.

В ЦПК сообщили, что по данным российского судебного реестра, по меньшей мере, с 2010 года Штилерман/Данилов и связанные с ним лица заключали договоры займа, брали кредиты, в частности, на миллионы долларов.

"Под залог, в частности, земли в Москве и Подмосковье, которые, связанные с Даниловым, сомнительным образом приобрели в 2000-х годах. Часть этих кредитов Данилов и фирмы с его орбиты не вернули. Поэтому права требования к Данилову выставили в России на торги", — подытожили в ЦПК.

