Ким насправді виявився співвласник оборонної компанії Fire Point Штілєрман: у ЦПК приголомшили викриттям

Так звані “плівки Міндіча” знову привернули увагу до оборонної компанії Fire Point.

Денис Штілерман.

У Центрі протидії корупції розповіли, що знайшли цікавий факт про власника 97,5% оборонної компанії ТОВ "Файєр поінт" (Fire Point) Дениса Штілєрмана.

Аналітики ЦПК зазначили, що перед тим, як втекти до України, мав багато боргів у РФ.

“Станом на липень 2025 року, сума його боргів складала 1,61 млрд рублів. На той час 1,6 млрд рублів у доларовому еквіваленті — це 18,8-20 млн дол., у гривневому — 780-800 млн грн. Додамо, що до 2016 року Штілєрман мав прізвище Денис Данілов, жив і працював у Москві та Підмосков’ї”, — повідомили в Центрі.

У ЦПК повідомили, що за даними російського судового реєстру, щонайменше з 2010 року Штілєрман/Данілов та пов’язані з ним особи укладали договори позики, брали кредити, зокрема, на мільйони доларів.

“Під заставу, зокрема, землі у Москві та Підмосков’ї, які особи, пов’язані з Даніловим, у сумнівний спосіб набули у 2000-х роках. Частину цих кредитів Данілов та фірми з його орбіти не повернули. Тож права вимоги до Данілова виставили в Росії на торги”, — підсумували в ЦПК.

