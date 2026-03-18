Україну заполонила нелегальна зброя: де опинилося озброєння з фронту

Кречмаровская Наталия
В Україні все частіше викривають схеми незаконного продажу зброї. Нерідко озброєння переправляють з фронту чи прифронтових частин. Про чергове викриття повідомили у Службі безпеки України — затримали ще чотирьох порушників, які намагалися налагодити незаконну торгівлю зброєю в Україні.
Зброя. Фото СБУ
Фігуранти продавали засоби ураження, які нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
Зловмисників викрили в Житомирі, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Серед затриманих — колишній військовий та мобілізований, який самовільно залишив військову частину.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало канал продажу зброї на мільйони гривень. Повідомляють, що фігуранти викрадали зброю з арсеналів військових підрозділів із району бойових дій.
Фігурантами справи виступають п’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках. Вони вивозили зброю, вибухівку та боєприпаси з арсеналів своїх підрозділів і продавали їх.