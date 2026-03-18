Україну заполонила нелегальна зброя: де опинилося озброєння з фронту
Україну заполонила нелегальна зброя: де опинилося озброєння з фронту

Нові викриття незаконного продажу зброї

18 березня 2026, 20:41
Кречмаровская Наталия

В Україні все частіше викривають схеми незаконного продажу зброї. Нерідко озброєння переправляють з фронту чи прифронтових частин. Про чергове викриття повідомили у Службі безпеки України — затримали ще чотирьох порушників, які намагалися налагодити незаконну торгівлю зброєю в Україні. 

Зброя. Фото СБУ

Фігуранти продавали засоби ураження, які нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

“Серед вилучено у зловмисників – російські автомати Калашникова з глушниками, арсенал бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО, а також майже 2,5 тисячі набоїв різного калібру”, — повідомили в СБУ. 

Зловмисників викрили в Житомирі, Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Серед затриманих — колишній військовий та мобілізований, який самовільно залишив військову частину. 

“Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало канал продажу зброї на мільйони гривень. Повідомляють, що фігуранти викрадали зброю з арсеналів військових підрозділів із району бойових дій.

Фігурантами справи виступають п’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках. Вони вивозили зброю, вибухівку та боєприпаси з арсеналів своїх підрозділів і продавали їх.



Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-shche-4kh-dilkiv-yaki-namahalysia-nalahodyty-nezakonnu-torhivliu-zbroieiu-v-ukraini
