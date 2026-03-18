Украину заполонило нелегальное оружие: где оказалось вооружение с фронта

В Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины – задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.

Оружие. Фото СБУ

Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.

"Среди изъяты у злоумышленников — российские автоматы Калашникова с глушителями, арсенал боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО, а также почти 2,5 тысячи патронов разного калибра", — сообщили в СБУ.

Злоумышленников разоблачили в Житомире, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Среди задержанных — бывший военный и мобилизованный, самовольно покинувший военную часть.

"Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы", — сообщили в пресс-службе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало канал продажи оружия на миллионы гривен. Сообщается, что фигуранты похищали оружие из арсеналов военных подразделений из района боевых действий.

Фигурантами дела выступают пять военнослужащих, которые служили на Харьковском и Донецком направлениях. Они вывозили оружие, взрывчатку и боеприпасы из арсеналов своих подразделений и продавали.