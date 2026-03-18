Украину заполонило нелегальное оружие: где оказалось вооружение с фронта

Кречмаровская Наталия
В Украине все чаще разоблачают схемы незаконной продажи оружия. Нередко вооружение переправляется с фронта или прифронтовых частей. Об очередном разоблачении сообщили в Службе безопасности Украины – задержали еще четырех нарушителей, пытавшихся наладить незаконную торговлю оружием в Украине.
Оружие. Фото СБУ
Фигуранты продавали средства поражения, нелегально вывозимые из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
Злоумышленников разоблачили в Житомире, Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Среди задержанных — бывший военный и мобилизованный, самовольно покинувший военную часть.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало канал продажи оружия на миллионы гривен. Сообщается, что фигуранты похищали оружие из арсеналов военных подразделений из района боевых действий.
Фигурантами дела выступают пять военнослужащих, которые служили на Харьковском и Донецком направлениях. Они вывозили оружие, взрывчатку и боеприпасы из арсеналов своих подразделений и продавали.