Зброю масово вивозили з фронту та продавали в тилу: масштаби схеми шокують

Державне бюро розслідувань викрило та заблокувало канал продажу зброї на мільйони гривень. Повідомляють, що фігуранти викрадали зброю з арсеналів військових підрозділів із району бойових дій.

Зброя. Фото ДБР

У ДБР зазначили, що фігурантами справи виступають п’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках. Вони вивозили зброю, вибухівку та боєприпаси з арсеналів своїх підрозділів і продавали їх. Фігуранти фактично створили “онлайн-магазин”, через який продавали “товар”.

“Вони надсилали зброю, зокрема гранатомети, поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто. Для перевезення використовували евакуаційний автомобіль, призначений для транспортування поранених військових. За задокументованими епізодами, такий незаконний продаж приносив понад 1,5 млн грн на місяць”, — повідомили в Бюро.

Військовослужбовців затримали 11 березня 2026 року під час особистої доставки зброї та боєприпасів до Одеси. В партії на 17 тисяч доларів були кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.

Військовим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні викрили канал незаконного продажу зброї — вилучений арсенал шокує кожного. Арсенал зброї на 4,5 млн грн викрили в Тернопільській області. Одним із ключових підозрюваних — працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.



