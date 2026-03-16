Незаконний продаж зброї в Україні: вилучений арсенал шокує кожного

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Арсенал зброї на 4,5 млн грн викрили в Тернопільській області — за даними слідства, цю зброю планували незаконно продати.
Зброя. Фото Офісу Генпрокурора
В Офісі генерального прокурора повідомили, що було припинено діяльність групи, яка, за даними слідства, займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. У справі семеро осіб. Одним із ключових підозрюваних — працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Він організовував збут зброї в одному з районів області.
За оцінками слідства, вилучений арсенал зброї міг призначатися для нелегального продажу. Серед вилученого:
2 автомати Калашникова,
11 одиниць іншої вогнепальної зброї: зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя,
1 гранатомет,
52 гранати,
2 запали,
2 міни,
170 снарядів калібру 30 мм,
понад 3 тисячі патронів,
20 кг пороху,
83 кг куль,
12,2 кг ракетного палива,
комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.
Правоохоронці встановлюють джерела походження зброї.
