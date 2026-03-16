Незаконний продаж зброї в Україні: вилучений арсенал шокує кожного

Арсенал зброї на 4,5 млн грн викрили в Тернопільській області — за даними слідства, цю зброю планували незаконно продати.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що було припинено діяльність групи, яка, за даними слідства, займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. У справі семеро осіб. Одним із ключових підозрюваних — працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Він організовував збут зброї в одному з районів області.

"Правоохоронці задокументували п’ять фактів збуту зброї, зокрема під час контрольних закупок. Упродовж 10-12 березня 2026 року у кількох районах Тернопільської області провели 30 одночасних обшуків. За їх результатами сімом особам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)”, — повідомили в Офісі.

За оцінками слідства, вилучений арсенал зброї міг призначатися для нелегального продажу. Серед вилученого:

2 автомати Калашникова,

11 одиниць іншої вогнепальної зброї: зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя,

1 гранатомет,

52 гранати,

2 запали,

2 міни,

170 снарядів калібру 30 мм,

понад 3 тисячі патронів,

20 кг пороху,

83 кг куль,

12,2 кг ракетного палива,

комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

“За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на “чорному ринку” становить близько 4,5 млн грн. Окрім зброї та боєприпасів, під час обшуків вилучили і значні суми готівки, які, за даними слідства, могли бути отримані від продажу нелегального товару: 126 860 доларів США та 35 670 євро”, — повідомили в Офісі.

Правоохоронці встановлюють джерела походження зброї.

