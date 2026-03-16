Незаконний продаж зброї в Україні: вилучений арсенал шокує кожного
Незаконний продаж зброї в Україні: вилучений арсенал шокує кожного

Яку зброю знайшли у фігурантів в Тернопільській області

16 березня 2026, 20:26
Кречмаровская Наталия

Арсенал зброї на 4,5 млн грн викрили в Тернопільській області — за даними слідства, цю зброю планували незаконно продати.

Зброя. Фото Офісу Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора повідомили, що було припинено діяльність групи, яка, за даними слідства, займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. У справі семеро осіб. Одним із ключових підозрюваних — працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Він організовував збут зброї в одному з районів області.

"Правоохоронці задокументували п’ять фактів збуту зброї, зокрема під час контрольних закупок. Упродовж 10-12 березня 2026 року у кількох районах Тернопільської області провели 30 одночасних обшуків. За їх результатами сімом особам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)”, — повідомили в Офісі. 

За оцінками слідства, вилучений арсенал зброї міг призначатися для нелегального продажу. Серед вилученого:

  • 2 автомати Калашникова,

  • 11 одиниць іншої вогнепальної зброї: зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя,

  • 1 гранатомет,

  • 52 гранати,

  • 2 запали,

  • 2 міни,

  • 170 снарядів калібру 30 мм,

  • понад 3 тисячі патронів,

  • 20 кг пороху,

  • 83 кг куль,

  • 12,2 кг ракетного палива, 

  • комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

“За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на “чорному ринку” становить близько 4,5 млн грн. Окрім зброї та боєприпасів, під час обшуків вилучили і значні суми готівки, які, за даними слідства, могли бути отримані від продажу нелегального товару: 126 860 доларів США та 35 670 євро”, — повідомили в Офісі.

Правоохоронці встановлюють джерела походження зброї.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що до Харкова з фронту незаконно переправляли зброю.




Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/arsenal-na-45-mln-grn-na-ternopilshhini-vikrito-kanal-zbutu-zbroyi
