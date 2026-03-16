Незаконная продажа оружия в Украине: изъятый арсенал шокирует каждого

Арсенал оружия на 4,5 млн грн нашли в Тернопольской области – по данным следствия, это оружие планировали незаконно продать.

Оружие. Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора сообщили, что прекращена деятельность группы, которая, по данным следствия, занималась незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывных устройств. По делу семь человек. Одним из ключевых подозреваемых – работник пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Он организовывал сбыт оружия в одном из районов области.

"Правоохранители задокументировали пять фактов сбыта оружия, в том числе во время контрольных закупок. В течение 10-12 марта 2026 года в нескольких районах Тернопольской области провели 30 одновременных обысков. По их результатам семи лицам сообщены о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)”, — сообщили в Офисе.

По оценкам следствия изъятый арсенал оружия мог предназначаться для нелегальной продажи. Среди изъятого:

2 автомата Калашникова,

11 единиц другого огнестрельного оружия: в том числе пистолеты, нарезные винтовки и переработанное оружие,

1 гранатомет,

52 гранаты,

2 запалы,

2 мины,

170 снарядов калибра 30 мм,

более 3 тысяч патронов,

20 кг пороха,

83 кг шаров,

12,2 кг ракетного топлива,

комплектующие к оружию и другим средствам поражения.

"По предварительным оценкам, стоимость изъятого арсенала на "черном рынке" составляет около 4,5 млн грн. Кроме оружия и боеприпасов, во время обысков изъяли и значительные суммы наличных денег, которые, по данным следствия, могли быть получены от продажи нелегального товара: 126 860 долларов США и 35 670 евро”, — сообщили в Офисе.

Правоохранители устанавливают источники происхождения оружия.

