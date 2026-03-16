Незаконная продажа оружия в Украине: изъятый арсенал шокирует каждого

Кречмаровская Наталия
Арсенал оружия на 4,5 млн грн нашли в Тернопольской области – по данным следствия, это оружие планировали незаконно продать.
Оружие. Фото Офиса Генпрокурора
В Офисе генерального прокурора сообщили, что прекращена деятельность группы, которая, по данным следствия, занималась незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывных устройств. По делу семь человек. Одним из ключевых подозреваемых – работник пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Он организовывал сбыт оружия в одном из районов области.
По оценкам следствия изъятый арсенал оружия мог предназначаться для нелегальной продажи. Среди изъятого:
2 автомата Калашникова,
11 единиц другого огнестрельного оружия: в том числе пистолеты, нарезные винтовки и переработанное оружие,
1 гранатомет,
52 гранаты,
2 запалы,
2 мины,
170 снарядов калибра 30 мм,
более 3 тысяч патронов,
20 кг пороха,
83 кг шаров,
12,2 кг ракетного топлива,
комплектующие к оружию и другим средствам поражения.
Правоохранители устанавливают источники происхождения оружия.
