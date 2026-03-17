Оружие массово вывозили с фронта и продавали в тылу: масштабы схемы шокируют

Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало канал продажи оружия на миллионы гривен. Сообщается, что фигуранты похищали оружие из арсеналов военных подразделений из района боевых действий.

Оружие. Фото ГБР

В ГБР отметили, что фигурантами дела выступают пять военнослужащих, которые служили на Харьковском и Донецком направлениях. Они вывозили оружие, взрывчатку и боеприпасы из арсеналов своих подразделений и продавали. Фигуранты фактически создали "онлайн-магазин", через который продавали "товар".

"Они присылали оружие, в частности гранатометы, по почте в Одессу, а крупные партии доставляли лично. Для перевозки использовали эвакуационный автомобиль, предназначенный для транспортировки раненых военных. По задокументированным эпизодам, такая незаконная продажа приносила более 1,5 млн грн в месяц", — сообщили в Бюро.

Военнослужащие были задержаны 11 марта 2026 года во время личной доставки оружия и боеприпасов в Одессу. В партии на 17 тысяч долларов были пулеметы, выстрелы и гранаты разных модификаций, автоматы, разнокалиберные патроны.

Военным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

