logo

BTC/USD

73936

ETH/USD

2315.78

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Оружие массово вывозили с фронта и продавали в тылу: масштабы схемы шокируют
НОВОСТИ

Оружие массово вывозили с фронта и продавали в тылу: масштабы схемы шокируют

Военнослужащие наладили переправку и продажу оружия с фронта

17 марта 2026, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало канал продажи оружия на миллионы гривен. Сообщается, что фигуранты похищали оружие из арсеналов военных подразделений из района боевых действий.

Оружие массово вывозили с фронта и продавали в тылу: масштабы схемы шокируют

Оружие. Фото ГБР

В ГБР отметили, что фигурантами дела выступают пять военнослужащих, которые служили на Харьковском и Донецком направлениях. Они вывозили оружие, взрывчатку и боеприпасы из арсеналов своих подразделений и продавали. Фигуранты фактически создали "онлайн-магазин", через который продавали "товар".

"Они присылали оружие, в частности гранатометы, по почте в Одессу, а крупные партии доставляли лично. Для перевозки использовали эвакуационный автомобиль, предназначенный для транспортировки раненых военных. По задокументированным эпизодам, такая незаконная продажа приносила более 1,5 млн грн в месяц", — сообщили в Бюро.

Военнослужащие были задержаны 11 марта 2026 года во время личной доставки оружия и боеприпасов в Одессу. В партии на 17 тысяч долларов были пулеметы, выстрелы и гранаты разных модификаций, автоматы, разнокалиберные патроны.

Военным сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разоблачили канал незаконной продажи оружия — изъятый арсенал шокирует каждого. Арсенал оружия на 4,5 млн грн разоблачили в Тернопольской области. Одним из ключевых подозреваемых – работник пожарно-спасательного подразделения ГСЧС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zablokuvalo-kanal-prodazhu-zbroi-na-miljoni-griven-figuranti-vikradali-ii-z-arsenaliv-vijskovih-pidrozdiliv
Теги:

Новости

Все новости