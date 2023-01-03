Война в Украине: о чем говорят события на фронте в начале 2023-го – чего ждать дальше

Первые дни нового года прошли в атаках Украины иранскими дронами со стороны РФ, эффективных ударах ВСУ по местам скопления оккупантов, а также предупреждениях, что россияне готовят очередную массированную ракетную атаку. Между тем, под Бахмутом у противника явные проблемы, однако это не значит, что нас не ждут очередные попытки россиян пойти в наступление на разных направлениях. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорит начало 2023 года в военном смысле, а также чего ожидать на фронтах в обозримом будущем.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Лишь к лету российская военная машина начнет серьезно буксовать и ломаться

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец так комментирует происходящее:

"Наступивший год начался без военной паузы. Уничтожение целой батальонной группы в оккупированной Макеевке – наглядный тому пример. Мы подходим к тому, что у врага количество боеприпасов (ракет и артснарядов) стремительно сокращается. Примерно к концу февраля — начале марта это будет уже острый дефицит, снарядный голод. При этом ракеты россияне еще способны производить. Но производство тех же "Калибров" относительно невелико. Правда, имеются немалые запасы советских ракет — Х-101 (крылатые), Х-55. Поэтому они продолжат наносить массированные ракетные удары. Но готовить их противнику всё тяжелее, потому приходится комбинировать такие атаки с налетами иранских беспилотников".

Несмотря на то, что наступление противника в районе Бахмута завязло, год будет трудным для нашей страны, предупреждает эксперт. По его словам, не стоит ожидать, что мы быстро добьемся победы.

"У врага – большие ресурсы. И он, безусловно, будет проводить новые наступательные операции. На Донецком направлении, на Харьковском. Возможно – на Киевском, на Херсонском. Не исключен удар с территории Беларуси. Думаю, лишь к лету российская военная машина начнет серьезно буксовать и ломаться. И именно летом, скорее всего, начнутся переговоры о прекращении огня, – прогнозирует Тарас Березовец. – Их, думаю, поддержат и наши западные союзники, которые также испытывают проблемы из-за этой войны. Включая тот же дефицит вооружений. Как выяснилось, Запад не готов был к длительному конфликту. И десятимесячная кампания привела к значительному исчерпанию запасов тех же снарядов у, к примеру, европейцев. Германия и вовсе ужаснулась, поняв это.... Но у россиян проблемы еще более серьезные. Именно поэтому есть вероятность заключения летом некого перемирия (не полноценного мира!) по типу Минских соглашений. Посредниками могут выступить Германия, Франция, Турция, не исключено, что совместно. Возможно прекращение огня. Но до этого продолжится уничтожение украинской инфраструктуры, враг будет пытаться проводить наступательные операции".

У нас, отмечает эксперт, ощущается нехватка бронетехники, ракет класса "земля-земля". Если бы мы получили всё это, смогли бы деоккупировать еще больше наших территорий, прежде всего, Запорожской и Херсонской областей. Возможно, даже выйти на границы с РФ в Донецкой и Луганской областях. С Крымом так быстро всё решить не удастся, считает Тарас Березовец. И резюмирует:

"Год, безусловно, будет напряженный. Но на предварительное мирное соглашение вполне вероятно можем выйти летом или к началу осени".

Высокоточные удары ВСУ по сосредоточению российских мобилизованных существенно подрывают дух оккупационной армии

Политтехнолог Борис Тизенгаузен напоминает, что, несмотря на массированные атаки россиянами Украины дронами в новогоднюю ночь и первые дни года, наша система ПВО показала потрясающую эффективность, сбив в один из дней 100% летящих на нас беспилотников.

"Качество работы отечественной противовоздушной обороны, поставки нового вооружения позволяют сказать, что эффективность нашей ПВО будет увеличиваться. Тем более, что мы ожидаем новые поставки, включая "Пэтриоты". К тому же, россияне сократили количество ракет, используемых при массированных атаках. Если в первые волны, в октябре-ноябре, их было под сотню, то сейчас – 60-70. Это поясняется тем (и наша разведка подтверждает), что количество высокоточных ракет у агрессора сократилось. И россияне даже залезли в критический "неприкосновенный запас". Производить они могут, согласно общедоступным данным, до 50 ракет в месяц. Так что, если не закупят баллистические ракеты у Ирана, то и количество ракет при таких атаках сократится еще больше. К тому же, уже понятно, что никакой военной пользы они не приносят, а склонить Украину к мирным переговорам на российских условиях с помощью ракетного террора – не получится. В нас пытались посеять страх, мы же, напротив, становимся злее и сильнее", – отмечает эксперт.

В свою очередь, высокоточные удары ВСУ по сосредоточению российских мобилизованных (как было в той же Макеевке), существенно подрывают дух оккупационной армии (и без того невысокий), а также пропагандистскую накачку, которая идет в РФ полным ходом. В стиле "мобилизация — это круто, можно решить финансовые проблемы" и так далее. Но кейс Макеевки показал, что ты можешь даже в глаза не увидеть своего врага — заснешь и не проснешься в месте временной дислокации, подчеркивает Борис Тизенгаузен.

Он не исключает, что в обозримом будущем увидим более частные и массированные атаки на российские стратегические аэродромы.

"Если не можешь ничего поделать с покупкой ракет россиянами, то можно что-то сделать с их носителями. А именно – уничтожить их. И мы видели примеры таких успешных атак с помощью украинских дронов. А самолеты-ракетоносители не восстанавливаются. Россия их производить не может. И ей остается лишь заниматься "авиационным каннибализмом", разбирая одни самолеты ради починки других", – поясняет эксперт.

Новое массированное наступление россиян, скорее всего, будет, считает он. Не зря же около двух сотен тысяч мобилизованных проходят обучение на территории РФ и Беларуси, а также ходят слухи о новой волне раш-мобилизации.

"Но, опять же, наши министр обороны, глава разведки, секретарь СНБО единогласны в мнении, что подобное наступление не переломит ход войны, не даст россиянам ощутимого перевеса. Просто мобилизованные начнут умирать в больших количествах, чем собственно кадровые военные ранее, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – При этом не стоит недооценивать угрозы забрасывания позиций ВСУ телами тех же "мобиков". Но, учитывая то, что мы справились, когда были гораздо менее готовы к вторжению, когда против нас была брошена регулярная армия, уверен, мы справимся и с этим вызовом".

На карту Кремлем поставлено почти всё

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий прогнозирует, что Россия, скорее всего, бросит все усилия, чтобы переломить ситуацию, которая складывается для нее неудачно – и сейчас ведет к поражению.

"Суть в том, что на карту Кремлем поставлено почти всё. Именно поэтому следует ждать усиления попыток переломить ход событий", – поясняет эксперт.

По его мнению, вполне вероятно, как уже предупреждали глава Минобороны Украины Резников и руководитель Главного управления разведки Буданов, объявление или новой волны мобилизации, или полной мобилизации в РФ.

"По-сути, жизнями сотен тысяч "мобиков" или "чмобиков" Путин будет расплачиваться за свое пребывание на посту", – констатирует Александр Палий.

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