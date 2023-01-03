Россия готовится к очередной ракетной атаке: в ВСУ рассказали, когда это может произойти

Российская армия может готовиться к новому ракетному удару по Украине. Но ближайшие 2-3 дня атаки пока не будет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Наталья Гуменюк отметила, шторм в Черном море не утихает, а это говорит о том, что российским войскам проблематично удерживать большую корабельную группировку, поэтому сейчас там 5 единиц.

"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередным. Но это довольно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", — отметила Гуменюк.

Впрочем, она предупредила, что врагом может быть применена атака иранскими "Шахедами" и именно в ночное время россияне могут их использовать.

Отметим, по данным украинской разведки, у России есть крылатые ракеты на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.

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