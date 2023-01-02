Как война отобразилась на экономиках Украины, Европы, России – что ждать в будущем

Половина стран Евросоюза в 2023 году скатится в рецессию в связи с войной в Украине. Такой неутешительный прогноз сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Что можно сказать об общеэкономической ситуации в Украине, РФ и мире в целом в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сегодня в Украине все социальные программы финансируются за счет внешних заимствований

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает так:

"На сегодняшний день нет страны, которая так или иначе не пострадала бы от этой войны. Экономическое положение государства – многофакторная модель. И тот же самый Китай, получивший сейчас доступ к дешевым российским сырьевым ресурсам, страдает из-за резко ухудшившейся пандемической ситуации. Как следствие – прогнозируется резкое замедление темпов роста ВВП. В Китае вновь ввели беспрецедентные карантинные меры, а для прилетающих оттуда в европейские страны введено обязательное тестирование. Когда же мы говорим о Европе, следует понимать, что война, развязанная Путиным против Украины, сильно ударила по всем. Украина платит кровью, европейцы – деньгами. Резкое удорожание энергоносителей – одна из форм гибридной войны, которую РФ ведет против всего демократического, цивилизованного мира".

Если ранее европейцы шли по пути рыночных механизмов, то сейчас, реагируя на российскую агрессию против Украины, вводят беспрецедентные меры против российских энергоносителей, подчеркивает эксперт. Те же ограничение цены на газ (на уровне 180 евро за МВт-ч, что равняется примерно $2002 за 1000 куб. м), на нефть (не выше 60 долл за баррель). Естественно, это существенно меняет структуру сырьевых потоков, идущих в Европу.

"К тому же, сейчас Европа находится в очередной волне миграции – из Украины. Выделяются деньги для поддержки вынужденных беженцев. Кроме всего прочего, 18 млрд евро для Украины на 2023 год от ЕС – это деньги из кармана европейских налогоплательщиков", – напоминает Олег Пендзин.

Всё это вместе, поясняет он, ухудшает общеэкономическую ситуацию в Европе. Но альтернативы – нет.

"Надо понимать, что Европа – очень разная. Восточная ее часть имеет четкое виденье процессов, Старая Европа (Западная, Центральная, отчасти Южная) – другая. Но при этом она никогда не была так едина, как сейчас. Она никогда не имела таких общих интересов, связанных с вопросами безопасности. Да, с точки зрения экономических моментов, рецессии, цен на энергоносители, падения рынков сбыта – Европа в 2023-м, скорее всего, будет демонстрировать резкое замедление темпов роста. Но с политической, стратегически важной точки зрения, она существенно поменялась. Стала более консолидированной. И обещеевропейские интересы на сегодня ясны, как никогда. И интересы эти точно идут вразрез с политикой РФ", – акцентирует Олег Пендзин.

Сама же Россия, продолжает он, этой войной ввергла себя в глубочайший кризис. Уровень санкционного давления касательно нее выше, чем относительно Ирана и Северной Кореи.

"А если в РФ объявят военное положение и всеобщую мобилизацию, как прогнозирует некоторые, это серьезнейшим образом ударит по экономике страны-агрессора, которая и так стремительно отделяется от мирового научно-технического прогресса. Поставки в РФ высокотехнологического оборудования и запчастей стремительно сократилось и продолжают сокращаться. Россия окончательно превращается в сырьевую страну, становясь государством третьего мира. В этой ситуации ее ничего хорошего не ждет в этом году с экономической точки зрения, – уверен эксперт. – Если говорить о стратегической перспективе, то следует понимать, что в эпоху глобализации одна отдельно взятая страна, даже такая огромная как Россия, не может воспроизвести на своей территории все замкнутые цепочки, все товары народного потребления, всего того комплекса, который необходим для поддержания достойного уровня жизни народа. Это пробовала сделать Северная Корея. И результат всем более-менее понятен. Превращение РФ в аналог Северной Кореи, думаю, не тот путь, который поддержит российское население".

Что касается Украины, ситуация у нас в экономическом ракурсе прогнозируемо сложная. Мы не просто воюющая страна, но и страна, на территории которой ведутся боевые действия. Предсказуемо, что экономически потеряли и теряем больше всех, отмечает Олег Пендзин.

При этом, по его словам, надо понимать, что хоть 40% полученной нами зарубежной помощи – это гранты, то 60% — кредиты, которые рано или поздно придется отдавать.

"Сегодня все социальные программы финансируются за счет внешних заимствований. Мы по-другому сейчас не можем. И 2023-й также будет годом заимствований. И следующий, скорее всего, тоже. Непонятно, когда закончится война – и это вносит серьезную осторожность в поведении инвесторов. А без прихода инвесторов Украина не восстановит экономику, – предупреждает эксперт. – Увы, но в начавшийся новый год продолжит падать наша экономика, доходы населения, тогда как инфляция будет достаточно высокой – на уровне 28%. Без помощи наших партнеров, понятно, мы не смогли бы воевать. Но нам помогают и именно мы сегодня – передний край цивилизованного мира".

Курс будет оставаться в целом стабильным, а доходы населения расти – ниже уровня инфляции, что будет только увеличивать бедность

Экономический эксперт Даниил Монин поясняет, что Европа будет в стагнации не по причине войны в Украине. Европа, отмечает он, в стагнации с 2008 года.

"То есть, пойдет уже 15-й год стагнации европейской экономики, когда доля Европы в мировом ВВП сократилась с 25 до 16%. Как по мне, социализм в экономической политике и огромные налоги тянут Европу вниз, без шансов на изменение ситуации. В этом контексте обидно, что Украина копирует эти безумные экономические практики. Если так продолжится, наша страна будет оставаться нищей без шансов роста", – прогнозирует эксперт.

Что касается страны-агрессора, то РФ, по его мнению будет уменьшать добычу нефти на 10% в год – и постепенно стагнировать. Но не так быстро и сильно, как нам бы хотелось.

"Украина будет иметь -25-30% ВВП в первом квартале, рост около 5% во втором и рост 0-5% в третьем. В четвертом пока неопределенность. Если война к тому времени закончится, Украина может иметь и 20-25% роста, – считает Даниил Монин. – Но в целом инфляция у нас в этом году замедлится. Курс будет оставаться в целом стабильным, а доходы населения расти – ниже уровня инфляции, что будет только увеличивать бедность".

По словам эксперта, беда в том, что украинская власть делает всё, чтобы собрать с бизнеса, который и так часто в убытке, всё, что только можно. А если не получается собрать налоги – то тогда предлагает бизнесу ещё потратить деньги и увеличить административные затраты. При этом рассказывая, что государство увеличит налоги и усилит проверки.

"Как по мне, в войну надо делать всё наоборот – полностью запретить проверки и сделать налоговые послабления бизнесу, – говорит Даниил Монин. – С учетом такого количества грантов, которые я оцениваю в 700 млрд гривен на 2023 год, любые попытки выжать с бизнеса дополнительные 5-10 млрд выглядит жесткой насмешкой. И это демонстрирует истинное отношение власти к бизнесу в стиле – доили и будем доить".

Сейчас война – это спасение для мировой экономики

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко отмечает, что рецессия в мире – это следствие банкротства, принятого ещё в середине 70-х годов прошлого века курса на стимулирование роста экономики с помощью потребительского кредитования.

"После краха банковско-ипотечной аферы в 2007/08 годах и последующего тушения пожара бензином (в виде выделения астрономических сумм на поддержку финсектора), и Запад, и Китай решили сделать ставку на ограничение потребления путем пропаганды ковидной аферы, – считает эксперт. – Это стало триггером рецессии. И нынешняя война работает как спасательный плот для мировой экономики. В первую очередь за счёт стремительного увеличения госзаказов для ВПК в большинстве развитых стран".

Потому, поясняет Юрий Гаврилечко, рецессия в 2023-м будет только там, где еще не осознали необходимость увеличения оборонных расходов.

"Так что сейчас война – это спасение для мировой экономики, – отмечает он. – А глава МВФ в очередной раз доказывает, что фактически не разбирается в экономике".

Что касается Украины, то, по мнению, эксперта, пока что Рада и Кабмин делают всё возможное, чтобы и нас тоже была рецессия. Все экономические перемены, которые подготовили парламент и правительство для бизнеса в этом году, пойдут только во вред экономике, считает Юрий Гаврилечко.

"Россия же переводит свою экономику на военные рельсы, – отмечает он. – Ракеты уже делают новые. Продуктами они обеспечены. За счет Турции, Индии и Китая они закрывают, пусть и большими издержками, основные потребности в промтоварах. Потому санкции на обывателях почти не сказались. Только офисный планктон Москвы и Питера пострадал. Ну, так этому в российской глубинке только радуются".

А вот автопром и рынок бытовой техники у россиян просел, а космическая программа, сильно зависимая от Запада, и вовсе серьезно пострадала, подчеркивает эксперт.

"Но для нас важно то, – говорит Юрий Гаврилечко, – что вооружение РФ способна производить и дальше. Да, не сильно новое, но оно от этого не становится менее убийственным. И противопоставить этому мы должны собственное производство, лучше всего в кооперации со странами-партнерами".

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