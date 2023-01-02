Главные внутренние изменения в Украине в 2022 году – каких ожидать в наступившем 2023-м

Начался для Украины полный надежд 2023-й год. Самое время проанализировать, какие главные внутренние изменения произошли в Украине в 2022 году. Каких ожидать в наступившем 2023-м? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги Украины. Фото: из открытых источников

Мы стали куда более свободными и теперь государству будет гораздо сложнее строить отношения с гражданами

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что главное изменение во внутренней жизни Украины определить сложно. Война, поясняет он, на многое заставила нас смотреть иначе. Она поменяла привычки, быт, принесла много горя и заставила людей изменить отношение друг к другу.

"Главные изменения, думаю, происходят не внутри страны, а внутри ее граждан. Армия стала самым популярным государственным институтом. Доверие к ВСУ намного выше, чем к другим структурам в государстве. И это неизбежно повлияет на политический ландшафт после победы Украины", – уверен Кирилл Сазонов.

Феномен волонтерского движения, по его мнению, тоже заслуживает отдельного внимания.

"Оказалось, что целевые сборы волонтеров настолько эффективны, что ставят под сомнение эффективность налоговой службы вообще, – поясняет эксперт. – И с этим тоже нужно будет что-то делать после победы. Ведь украинцы, как оказалось, готовы без присмотра, без штрафов и проверок добровольно финансировать то, что считают необходимым. И если волонтеры эффективнее налоговой – это история не только про волонтеров".

Роль Украины в мире изменилась, акцентирует Кирилл Сазонов – и это заставило нас совсем иначе смотреть в условное зеркало.

"Мы стали куда более свободными. И теперь государству будет гораздо сложнее строить отношения с гражданами. Потому что граждане Украины теперь не воспримут иного диалога, кроме как на равных", – констатирует эксперт.

Ряд украинцев, выехавших на Запад, увидевших тамошние реалии, уже по-другому будут смотреть на Украину

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, главными внутренними изменениями в 2022 году стало то, что украинское государство показало себя абсолютно дееспособным в борьбе против российского военного вторжения.

"Ранее было много предположений, насколько украинская армия, украинское государство, общество в целом способны отразить подобную полномасштабную агрессию. И мы увидели, что в этом плане Украина прошла тест на зрелость. А именно таковым, так или иначе, является война", – отмечает эксперт.

Вторым важнейшим изменением он считает то, что украинцы показали – несмотря на мифы в стиле, что наша нация склонна к анархии, она готова сплотиться вокруг высшего военно-политического руководства страны в судьбоносные моменты.

"Третий момент, – продолжает Алексей Якубин, заключается в том, что Украина, по сути, стала частью Западного мира. Беспрецедентная поддержка, которую мы получаем от стран Запада, получение нами в такой сложный период статуса кандидата в члены ЕС – говорят сами за себя. По сути, акцентирует политолог, де-факто сложился альянс между нашей страной и западными. Всё это, уверен он, будет иметь стратегическое – геополитическое – влияние на будущее. В плане того, что сложно будет говорить, что Украина – это часть постсоветского мира. Для Украины такой мир окончательно закончился в 2022 году, констатирует Алексей Якубин. Теперь мы точно находимся в иной геополитической реальности " .

"Среди внутренних процессов стоит отметить, что для многих украинских политиков война стала своеобразным тестом на готовность быть с Украиной – или предать ее. Мы это увидели и по голосованиям в Раде, и по исчезновению ряда политиков, открыто перешедших на сторону врага. Изменился политический ландшафт в Украине. Огромное количество населения перемещается внутри страны – по разным оценкам около 10 млн. Около 6 млн выезжало за границу. В 2023-м и в последующем мы будем ощущать дополнительное влияние всех этих факторов, – прогнозирует эксперт. – Ряд украинцев, выехавших на Запад, увидевших тамошние реалии, уже по-другому будут смотреть на Украину. Причем как в плане плюсов, так и в плане минусов. Где-то будут больше требовать от нашего государства, где-то поймут, что у них были завышенные ожидания от Запада, а в Украине-то даже в определенной мере лучше".

Стал понятен институт, вокруг которого будет выстраиваться новая Украина – это армия

Политический эксперт Тарас Загородний уверен, что в 2022 году в Украине резко умер "русский мир". Те, кто еще в чём-то сомневался касательно россиян, попав под их обстрелы – окончательно прозрели.

"Пророссийские настроения не испарятся окончательно, останутся на уровне 5%, прежде всего, среди старшего поколения. Но это уже – незначительно, на общую картину не повлияет. И процент этот будет уменьшаться", – считает эксперт.

Украинцы, по его мнению, удивили сами себя высоким уровнем самоорганизации в масштабах всей страны.

"В определенной мере мы видели примеры самоорганизации во время проведения АТО на Донбассе. Но тогда в том процессе было задействовано примерно 20% населения, кого так или иначе коснулась гибридная война. Широкомасштабное же вторжения со стороны РФ зацепило уже 100% украинцев", – поясняет Тарас Загородний.

По его мнению, создается новое общество, построенное на здоровых принципах доверия, взаимопомощи. Когда волонтеры, не знающие друг друга, забирают-перевозят товары по всей стране, переводят куда-то деньги и так далее. Создаются горизонтальные связи, необходимые для создания реально здорового общества, способного демонстрировать стремительное развитие, в том числе экономически.

"Стал понятен институт, вокруг которого будет выстраиваться новая Украина – это армия. Думаю, мы пойдем по израильскому принципу. Когда армия является не только способом защиты страны, но и – источником инноваций (через инвестиции в ВПК), кадров для бизнеса и политики. В той же армии Израиля уровень подготовки многих подразделений настолько высок, решают так много задач, что это позволяет им потом себя эффективно реализовать на гражданке. Из такой армии выходят люди с моральными принципами (чего так не хватает украинскому политикуму), с этикой служения обществу", – акцентирует эксперт.

Он не сомневается, что украинцы после этой войны будут людьми совершенно иного склада. Резко негативно настроенными к несправедливости, к коррупции.

"Это будут отличные кадры для эффективного управления страной, – считает Тарас Загородний. – И сама украинская армия в будущем станет кузницей таких кадров. Думаю, это поможет нам разбить порочный круг коррупции. Чем сильна коррупционная система, пронизывающая в Украине всё и вся, включая государственный аппарат? Тем, что в этой паутине – много человек. И если в такую среду попадает честный человек, с ним происходит то же, что со свежим огурцом, который попадает в рассол. Рано или поздно он тоже становится соленым. А сейчас у нас есть возможность сделать изначально чистую воду. Да, не кристально чистую. Да, новая система тоже будет не без недостатков. Но это будет иная система, чем та, в которой мы варились ранее. Лучше. В разы лучше".

Кроме того, констатирует эксперт, украинцы увидели, что слова тех же европейцев (особенно политиков Старой Европы типа Франции, Германии, Италии) зачастую не совпадают с делами. Что международные институции типа ООН, МАГАТЭ не работают.

"Всё это в свое время пережил Израиль, – напоминает Тарас Загородний. – И сделал правильный вывод, который должны сделать и мы – верить можно только в себя, собственную армию, свой народ".

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