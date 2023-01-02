Готовы ли украинцы пойти на уступки Путину после ракетного террора: данные опроса

В декабре 2022 года для 85% украинцев никакие территориальные уступки России не допустимы. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от части территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Ракеты. Фото: из открытых источников

По информации социологов, в сентябре 87% наших соотечественников считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем — в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года.

Как заявил замдиректора КМИС Антон Грушецкий, украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны на удивление демонстрируют устойчивость и напрочь отбрасывают саму идею "необходимости территориальных уступок для умиротворения агрессора".

"С октября и по сей день Россия проводит регулярные террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды. Очевидной целью является террор населения и создание ситуации внутреннего напряжения для давления на военно-политическое руководство страны. Однако анализ общественных настроений в динамике подтверждает, что все эти многочисленные атаки никак не отразились на готовности украинцев идти на компромиссы", — добавил он.

Стоит отметить, интересовались мнением украинцев социологи с 4 по 27 декабря 2022. Всего было опрошено 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

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