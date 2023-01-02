В Мелитополе раздались взрывы: подробности

Во временно оккупированном Мелитополе в понедельник под утро, 2 января, прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Взрывы. Фото: Getty Images

Мэр отметил, что оккупантам было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы.

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты должны наконец понять: пора делать ноги с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет лишь один финал – быть в ней погребенными. Рано или поздно, но это обязательно произойдет.

Напомним, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе, опасаясь скоро наступления украинской армии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Институт изучения войны (ISW) считает, что пока РФ публично хвастается, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", эффективность ее ударов по Украине падает, к тому же, страна-агрессор демонстрирует неспособность защитить свою территорию. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны, а также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" утверждения ISW и ОПУ, а также спрогнозировали, как военная ситуация может развиваться в обозримом будущем.





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