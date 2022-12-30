В войне с РФ Украину ждет переломный момент – продолжит ли агрессор ракетный терроризм

Институт изучения войны (ISW) считает, что пока РФ публично хвастается, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", эффективность ее ударов по Украине падает, к тому же, страна-агрессор демонстрирует неспособность защитить свою территорию. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны, а также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" утверждения ISW и ОПУ, а также спрогнозировали, как военная ситуация может развиваться в обозримом будущем.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украине важно получить новое западное вооружение и эффективно применить его – до того, как РФ сможет применить свой стратегический резерв

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко напоминает, что год назад многие западные аналитики предупреждали о грядущем вторжении России. Правда, при этом считали, что той удастся захватить основную часть Украины, после чего здесь начнется партизанская война.

"Однако благодаря тому, что Украина показала себя настоящим борцом за свои свободу и независимость, мировые аналитические структуры, связанные с безопасностью, прошли определенный путь развития – и начали более объективно оценивать текущую ситуацию, – подчеркивает генерал. – Информационная война – важнейшая составляющая гибридной. Так что российские спикеры говорят всё, что угодно, действуя абсолютно по-гебельсовски. На белое – черное и наоборот. Это, конечно, не отображает объективного состояния дел, в том числе касательно наличия ракет (их, конечно, стало меньше – и "Искандеров", и якобы бесконечных "Калибров"), эффективности нанесения массированных ударов им".

Игорь Романенко отмечает, что на этой неделе мы пережили уже десятую такую ракетную волну. Это тяжелое испытание для Украины. Поскольку собственно в военном ракурсе россияне не способны решать поставленные Кремлем задачи, они начали вести себя откровенно террористическим образом, поясняет эксперт. Поэтому и активизировался процесс признания разными странами и международными структурами России как государства, как минимум, способствующего террористам и терроризму.

"Бьет по нам государство-агрессор ракетами наземного, морского и воздушного базирования. Ракеты РФ старается производить, используя контрабандные методы получения составляющих. Но мир на это реагирует. Поскольку по остаткам ракет идентифицируются американские, французские, другие составляющие, Запад принимает меры, которые должны исключить возможность восстановления (пусть и незначительного) россиянами ракетного потенциала. Безусловно, расход ракет превалирует над их изготовлением, поставкой в вооруженные силы агрессора. Так что заявления их Минобороны о бесконечных запасах "Калибров" — блеф", – уверяет генерал.

Показательна, по его мнению, судьба отца теории и практики гибридной войны – начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова.

"Из-за того, как его разработки на практике проваливаются в Украине, в России происходит обструкция армии со стороны уголовных элементов, к которым относятся и Пригожин (бывший зэк, глава ЧВК "Вагнер"), и Кадыров (одиозный глава Чечни), и Суровикин (командующий оккупационной армией), поправший международные правила ведения войны. Прогнозирую, что Герасимова и российского министра обороны Шойгу на определенном – ближайшем – этапе сделают "козлами отпущения". Их обвинят во всём, что происходит с вооруженными силами РФ, что будет потом происходить с самой страной-агрессором. Это видно по кулуарной борьбе, которая идет вокруг "царского трона" Путина. Основная масса его окружения уже думает о постпутинской России, о том, какое место займут в ней такие одиозные персоны как те же Пригожин и Кадыров", – отмечает эксперт.

Что касается позиции сил обороны Украины – они укрепляются. Мы видим, продолжает генерал, положительные изменения в ракурсе поставок того вооружения, которого на начальном этапе российского вторжения нам не давали.

"Лишь наша борьба – и на поле боя, и за смену этой недальновидной логики, наши пояснения, какие катастрофические последствия недовооружение ВСУ принесет не только нам, но и западным государствам, позволили переломить ситуацию. И пройти путь от "Стингеров" (предназначенных больше для партизанской борьбы) до зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа "Patriot", NASAMS, IRIS-Т. Вопрос в том, что их пока мало, – акцентирует Игорь Романенко. – А нам они нужны были в куда большем количестве еще вчера. Но пусть это делается хотя бы сегодня".

При этом по времени – у нас не такое большое "окно возможностей", считает генерал.

"Важно, чтобы силы обороны Украины не утратили имеющуюся у них на данный момент стратегическую инициативу. И тяжелое вооружение нам нужно уже сейчас. То, о чём говорил наш главком Залужный – 300 танков, 500 гаубиц, бронированные машины и всё остальное. Безусловно, нам нужна также авиация, ракетные вооружения, бьющие за 100 и более км, – подчеркивает Игорь Романенко. – Нам важно получить это вооружение, освоить его и эффективно применить – до того, как РФ сможет подготовить и применить свой стратегический резерв (на базе 200 тысяч мобилизованных, проходящих подготовку, а также около 150 тысяч – уже в том или ином виде направленных на фронт). Если сравнивать со Второй мировой – впереди нас ожидает Сталинградская битва. Переломный момент, после которого начнутся необратимые процессы для разрушения армии агрессора. В данном случае – армии РФ и последующего развала данного государства".

Украина уже пережила больше ракетных атак, чем имеющиеся запасы ракет позволят совершить новые

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, напоминает, что 29 декабря Россия предприняла попытку нанести очередной массированный ракетный удар по украинской критической инфраструктуре. Именно "совершила попытку", акцентирует он, ведь из 70 примененных ракет 58 были сбиты.

пока лишь один из запланированных четырех комплексов IRIS-T от Германии, а также всего два из запланированных восьми комплексов NASAMS. Вероятно, летом 2023 года Украина получит и сможет поставить на боевое дежурство комплекс MIM-104 Patriot, анонсированные в крайнем пакете помощи от США. Следует также упомянуть и системы Hawk, и системы меньшего радиуса действия, которые также уже помогают отражать российские ракетные атаки". "Эффективность украинской ПВО растет: и из-за опыта, приобретенного при отражении многочисленных российских атак, и из-за новых технических средств, предоставленных партнерами, – поясняет эксперт. – И эффективность ПВО будет только расти в будущем, ведь Украина получила

Безусловно, продолжает Сергей Шаповалов, сроки поставок планируемых комплексов могут разочаровывать. Тем не менее, если уже сегодня украинским ПВО регулярно удается достигать результативности в 80% и выше при сбивании российских ракет, то в долгосрочной перспективе ракеты дальнего радиуса действия будут для России еще менее эффективным средством достижения военных и политических целей в отношении Украины. И, как видим, энергетическая система нашей страны, для уничтожения которой агрессор не жалеет ресурсов, довольно быстро приходит в себя после каждой очередной волны ракетных ударов, отмечает аналитик.

Что касается остатков ракетного вооружения в России, критическими, по мнению Сергея Шаповалова, выглядят показатели только касательно баллистических ракет "Искандер". Однако, отмечает он, следует учитывать, что при существующей эффективности украинской противовоздушной обороны, РФ приходится собирать до 70-100 ракет для одной атаки, чтобы прорвать систему ПВО и нанести определенный ущерб украинской энергосистеме.

РФ производит по 5-6 ракет Х-101 и "Калибр" в месяц. И хотя она имеет технические способности производить их больше и быстрее, учитывая технологические ограничения (наличие комплектующих), производство ограничено. С точки зрения формальной логики, представители России не врут, когда говорят, что ракеты "Калибр" у них никогда не закончатся. Выработать еще одну-две ракеты они всегда как-нибудь найдут возможность. Но какой вред они могут причинить этим ограниченным количеством ракет, если для прорыва ПВО они уже вынуждены использовать по около 70 ракет?". "На много ли таких атак хватит этих остатков ракет? Немного поупражнявшись в математике, можно сделать вывод, что Украина уже пережила больше атак, чем имеющиеся запасы ракет позволят совершить новые, – поясняет аналитик. – На это можно возразить, что Россия производит определенные виды ракет и может восстанавливать израсходованные запасы. Это правда, но нужно учитывать скорость и объемы этого производства. У нас нет объективной информации по этому поводу. По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко

Можно предположить, продолжает аналитик, что с истощением запасов в ближайшие месяцы российским террористам потребуется всё больше времени для накопления новых ракет для очередной атаки. А это значит – больше времени будет для восстановления и укрепления украинской энергосистемы, которая уже довольно быстро восстанавливается. И, в конце концов, очень сомнительно, что Россия сможет вызвать длительный "полный блэкаут" в Украине, считает Сергей Шаповалов. Поэтому рациональнее от этой идеи отказаться. Но, отмечает он, от российского руководства нельзя ожидать рациональности, поэтому готовимся к новым атакам.

Что касается последствий российского ракетного терроризма и потенциального истощения запасов ракет, а также действий украинского правительства и международных партнеров, то, по мнению аналитика, можно сделать следующие выводы.

1) В долгосрочной перспективе исчерпание ракет дальнего радиуса действия еще больше будет подрывать геополитический статус РФ. Ведь эти ракеты являются одним из российских инструментов угроз, следовательно, и продвижения своих геополитических интересов. Поэтому в интересах партнеров Украины предоставлять нам системы ПВО, чтобы Россия тратила запасы ракет и тем самым снижала свой геополитический вес (при том, что пуски ракет будут безрезультатными).

2) Партнерам Украины необходимо совершенствовать и усиливать инструменты экспортного контроля, чтобы комплектующие к российским ракетам не могли поступать государству-террористу, лишив того возможности увеличить производство этих ракет для обстрелов Украины и угроз всему миру.

3) Украинская инфраструктура, несмотря на высокую эффективность ПВО, так или иначе будет продолжать страдать из-за российских обстрелов. Будут страдать большие прифронтовые города (Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и т.д.), поскольку из-за короткого расстояния от границы ПВО не хватает времени для реагирования. К тому же, Россия еще имеет определенные запасы баллистических или гиперзвуковых ракет (Х-22, "Кинжал"), которые являются сложными для перехвата целями. Поэтому украинская инфраструктура нуждается не только в восстановлении, но и в модернизации, децентрализации, чтобы повреждение одного из элементов системы не приводило к критической разбалансировке всей энергосистемы.

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