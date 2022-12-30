В войне с РФ Украину ждет переломный момент – продолжит ли агрессор ракетный терроризм

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Кравцев Сергей
Институт изучения войны (ISW) считает, что пока РФ публично хвастается, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр", эффективность ее ударов по Украине падает, к тому же, страна-агрессор демонстрирует неспособность защитить свою территорию. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны, а также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" утверждения ISW и ОПУ, а также спрогнозировали, как военная ситуация может развиваться в обозримом будущем.
Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко напоминает, что год назад многие западные аналитики предупреждали о грядущем вторжении России. Правда, при этом считали, что той удастся захватить основную часть Украины, после чего здесь начнется партизанская война.
Игорь Романенко отмечает, что на этой неделе мы пережили уже десятую такую ракетную волну. Это тяжелое испытание для Украины. Поскольку собственно в военном ракурсе россияне не способны решать поставленные Кремлем задачи, они начали вести себя откровенно террористическим образом, поясняет эксперт. Поэтому и активизировался процесс признания разными странами и международными структурами России как государства, как минимум, способствующего террористам и терроризму.
Показательна, по его мнению, судьба отца теории и практики гибридной войны – начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова.
Что касается позиции сил обороны Украины – они укрепляются. Мы видим, продолжает генерал, положительные изменения в ракурсе поставок того вооружения, которого на начальном этапе российского вторжения нам не давали.
При этом по времени – у нас не такое большое "окно возможностей", считает генерал.
Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, напоминает, что 29 декабря Россия предприняла попытку нанести очередной массированный ракетный удар по украинской критической инфраструктуре. Именно "совершила попытку", акцентирует он, ведь из 70 примененных ракет 58 были сбиты.
Безусловно, продолжает Сергей Шаповалов, сроки поставок планируемых комплексов могут разочаровывать. Тем не менее, если уже сегодня украинским ПВО регулярно удается достигать результативности в 80% и выше при сбивании российских ракет, то в долгосрочной перспективе ракеты дальнего радиуса действия будут для России еще менее эффективным средством достижения военных и политических целей в отношении Украины. И, как видим, энергетическая система нашей страны, для уничтожения которой агрессор не жалеет ресурсов, довольно быстро приходит в себя после каждой очередной волны ракетных ударов, отмечает аналитик.
Что касается остатков ракетного вооружения в России, критическими, по мнению Сергея Шаповалова, выглядят показатели только касательно баллистических ракет "Искандер". Однако, отмечает он, следует учитывать, что при существующей эффективности украинской противовоздушной обороны, РФ приходится собирать до 70-100 ракет для одной атаки, чтобы прорвать систему ПВО и нанести определенный ущерб украинской энергосистеме.
Можно предположить, продолжает аналитик, что с истощением запасов в ближайшие месяцы российским террористам потребуется всё больше времени для накопления новых ракет для очередной атаки. А это значит – больше времени будет для восстановления и укрепления украинской энергосистемы, которая уже довольно быстро восстанавливается. И, в конце концов, очень сомнительно, что Россия сможет вызвать длительный "полный блэкаут" в Украине, считает Сергей Шаповалов. Поэтому рациональнее от этой идеи отказаться. Но, отмечает он, от российского руководства нельзя ожидать рациональности, поэтому готовимся к новым атакам.
Что касается последствий российского ракетного терроризма и потенциального истощения запасов ракет, а также действий украинского правительства и международных партнеров, то, по мнению аналитика, можно сделать следующие выводы.
1) В долгосрочной перспективе исчерпание ракет дальнего радиуса действия еще больше будет подрывать геополитический статус РФ. Ведь эти ракеты являются одним из российских инструментов угроз, следовательно, и продвижения своих геополитических интересов. Поэтому в интересах партнеров Украины предоставлять нам системы ПВО, чтобы Россия тратила запасы ракет и тем самым снижала свой геополитический вес (при том, что пуски ракет будут безрезультатными).
2) Партнерам Украины необходимо совершенствовать и усиливать инструменты экспортного контроля, чтобы комплектующие к российским ракетам не могли поступать государству-террористу, лишив того возможности увеличить производство этих ракет для обстрелов Украины и угроз всему миру.
3) Украинская инфраструктура, несмотря на высокую эффективность ПВО, так или иначе будет продолжать страдать из-за российских обстрелов. Будут страдать большие прифронтовые города (Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и т.д.), поскольку из-за короткого расстояния от границы ПВО не хватает времени для реагирования. К тому же, Россия еще имеет определенные запасы баллистических или гиперзвуковых ракет (Х-22, "Кинжал"), которые являются сложными для перехвата целями. Поэтому украинская инфраструктура нуждается не только в восстановлении, но и в модернизации, децентрализации, чтобы повреждение одного из элементов системы не приводило к критической разбалансировке всей энергосистемы.
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