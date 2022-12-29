Новый ракетный обстрел Украины: какие выводы – чего добились россияне

В четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны России. По данным Генштаба ВСУ, удалось сбить 54 ракеты из 69. Какие выводы можно сделать на данный момент? Почему РФ открыто продолжает действовать террористическими методами, фактически выбивая карты из рук тех, кто ратует за переговоры с агрессором? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Поврежденную обстрелами энергетическую инфраструктуру мы отстроим по новым технологиям и стандартам

Народный депутат Украины IХ созыва, бывший руководитель Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов акцентирует, что, пытаясь разорвать украинскую энергосистему, россияне невольно превращают ее в более мощную и менее уязвимую.

"Старая советская система была рассчитана на "выживание" в условиях боевых действий и имела большой запас мощности. Знаю это лично, ведь орки более восьми лет пытались оставить Авдеевку и АКХЗ без энергоснабжения. Но благодаря тому, что город был подключен к четырем разным вводам ЛЭП, нам удавалось не оставлять Авдеевку и завод надолго без света: пока восстанавливали поврежденную линию, подключали к работающей. И так, пока мы не построили новые высоковольтные линии на подконтрольной Украине территории", – рассказывает Муса Магомедов.

Но проблема, продолжает он, заключается в другом: есть информация, что в подготовке ракетных ударов участвуют российские энергетики. Вероятно, именно они консультируют орков и указывают все наши уязвимые зоны.

Однако уже сейчас очевидно, что поврежденную обстрелами энергетическую инфраструктуру мы отстроим по новым технологиям и стандартам, учтем все потенциальные угрозы, – подчеркивает Муса Магомедов. – Уже сегодня страны Энергетического Сообщества, США и Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, другие партнеры и союзники Украины направили сотни миллионов на большое восстановление нашей энергосистемы".

С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев лишь злее и сильнее

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк так поясняет действия россиян:

"Пункт первый – они дебилы. Никакой военной логики в таких ракетных ударах нет. Из истории войн – уничтожение энергетической инфраструктуры имеет значение, если оружие производится или ремонтируется на данной территории. Что не отвечает нашим реалиями. Пункт второй – подобные действия являются откровенным терроризмом. В Кремле думают, что украинцы, лишенные электроэнергии, тепла, света, будут требовать от руководства нашей страны заключить скорейший мир с РФ, "лишь бы не стреляли". На самом деле, мы становимся лишь злее и сильнее, окончательно убеждаясь, что реальный мир может быть только на наших условиях и после нашей Победы".

Также нардеп отмечает слаженную и всё более эффективную работу нашей противовоздушной обороны. Плюс – у нас появляется всё больше необходимого оборудования, чтобы поддерживать инфраструктуру после таких атак, чтобы быстрее возвращать электроэнергию.

"Следует также принимать во внимание, что высокоточных ракет у противника становится всё меньше. А рядом – Китай и другие страны, нельзя совсем оголять тылы. К тому же, такие ракеты нужны для поражения собственно военных целей. Но россиян это, похоже, не останавливает. И они с удивительным упорством продолжают стрелять по объектам критической инфраструктуры Украины, параллельно что-то лепеча о мирных переговорах. И тут мы возвращаемся к пункту №1 – они дебилы", – констатирует Ярослав Железняк.

Россиянам мир не нужен, они хотят лишь выиграть время для накопления сил

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько не сомневается, что россиянам мир не нужен. Им требуется просто время для накопления сил, попыток коррумпировать Запад и ослабить действие санкций. А самим наладить производство и поставку оружия, поставки комплектующих, в том числе контрабандой. Чтобы развернуть больше военных для дальнейшего ведения войны и так далее. Но прочный мир их совершенно не интересует.

"Мантра о переговорах – всего лишь элемент неконвенционной войны. Косвенные военные действия. Цель РФ не изменилась – стереть Украину с карты мира", – уверен аналитик.

И вот для того, чтобы начались переговоры, нас пытаются истощить, измотать.

"В надежде, что разрушение инфраструктуры и отсутствие электричества и других благ цивилизации сделает украинцев более уступчивыми, – поясняет Александр Солонько. – Не сделает".

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