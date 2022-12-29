Новый ракетный обстрел Украины: какие выводы – чего добились россияне

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Кравцев Сергей
В четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны России. По данным Генштаба ВСУ, удалось сбить 54 ракеты из 69. Какие выводы можно сделать на данный момент? Почему РФ открыто продолжает действовать террористическими методами, фактически выбивая карты из рук тех, кто ратует за переговоры с агрессором? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, бывший руководитель Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов акцентирует, что, пытаясь разорвать украинскую энергосистему, россияне невольно превращают ее в более мощную и менее уязвимую.
Но проблема, продолжает он, заключается в другом: есть информация, что в подготовке ракетных ударов участвуют российские энергетики. Вероятно, именно они консультируют орков и указывают все наши уязвимые зоны.
Однако уже сейчас очевидно, что поврежденную обстрелами энергетическую инфраструктуру мы отстроим по новым технологиям и стандартам, учтем все потенциальные угрозы, – подчеркивает Муса Магомедов. – Уже сегодня страны Энергетического Сообщества, США и Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, другие партнеры и союзники Украины направили сотни миллионов на большое восстановление нашей энергосистемы".
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк так поясняет действия россиян:
Также нардеп отмечает слаженную и всё более эффективную работу нашей противовоздушной обороны. Плюс – у нас появляется всё больше необходимого оборудования, чтобы поддерживать инфраструктуру после таких атак, чтобы быстрее возвращать электроэнергию.
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько не сомневается, что россиянам мир не нужен. Им требуется просто время для накопления сил, попыток коррумпировать Запад и ослабить действие санкций. А самим наладить производство и поставку оружия, поставки комплектующих, в том числе контрабандой. Чтобы развернуть больше военных для дальнейшего ведения войны и так далее. Но прочный мир их совершенно не интересует.
И вот для того, чтобы начались переговоры, нас пытаются истощить, измотать.
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