Главные победы Украины в 2022 году

Мы провожаем тяжелейший 2022 год, который Россия хотела сделать годом покорения Украины. Но обломала зубы о стойкость украинцев. Несмотря на огромные потери и продолжающуюся широкомасштабную войну, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Тем более, что для этого есть повод. Специально для издания "Комментарии" эксперты выделили ключевые победы Украины в уходящем году.

ВСУ. Фото: из открытых источников

За 2022-й год украинцы одержали пять важнейших побед

Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что все украинские победы так или иначе связаны с отражением российской агрессии.

"Первая – перелом в начале вторжения. ВСУ (включая территориальную оборону), добровольцы, волонтеры сумели остановить наступление россиян на Киев. Отбросили их с Киевщины, с северных областей. Столицу не случайно называют центром принятия стратегических решений. Если бы она была взята, война могла или закончится нашим поражением, или перейти в партизанскую, что прогнозировали многие западные эксперты", – отмечает Дмитрий Воронков.

Второй важной победой он называет перехват нашими военными инициативы, что вылилось в деоккупацию Харьковщины, части Луганщины, Херсона.

Третья важнейшая победа, по мнению политолога, это успешная работа украинской дипломатии, президента и его Офиса по консолидации Запада, да и всего цивилизованного мира, вокруг Украины. Организация постоянной финансовой, гуманитарной и военной помощи.

"Мы уже дошли до уровня, что нам дают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", NASAMS. Что мы можем получить ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности). Это был трудоемкий процесс, в котором мы достигли успеха. Прогрессивное человечество верит в нашу победу. Можно надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем получать всё, необходимое нам вооружение, включая самолеты и танки, – прогнозирует Дмитрий Воронков. – С помощью партнеров мы практически сумели закрыть украинское небо. КПД российских ракетных обстрелов неуклонно снижается".

Четвертой победой Украины является, по мнению политолога, изоляция России. И экономическая (расширяющаяся с каждым месяцем), и политическая.

"Тут тоже были приложены огромные усилия нашей дипломатии, руководства страны, – акцентирует он. – Я думаю, что в обозримом будущем Россию вышвырнут и из Совбеза ООН".

Пятой – важнейшей в стратегическом смысле – победой Дмитрий Воронков называет невероятно объединение украинцев перед общим врагом.

"Это социально-культурная, идеологическая победа. Война объединила украинцев. Все помогают друг другу, кто чем может. Мы идеологически – фундаментально – укрепились как нация", – констатирует эксперт.

Несмотря на то, что инфляция в Украине резко пошла вверх, можно считать победой, что она не скаканула до 100% и более

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Понятно, что война. Всё разваливается, всё рушится. И падение ВВП Украины (более 30%) намного больше, нежели у России (меньше 10%). Ведь на нас напали, а не мы напали. И война, за редким исключением, идет на нашей территории. Несмотря на то, что инфляция в Украине резко пошла вверх (в районе 30%), я считаю победой, что она не скаканула до 100% и более. А могла".

Похвалить, по мнению экономиста, стоит и банковскую систему Украины.

"Несмотря на войну, карточки работают, со счетами тоже всё в порядке. И это в определенной мере – экономическое чудо, – считает Александр Охрименко. – Понятно, что есть проблемы с кредитами. Но в целом украинская банковская система удачно пережила этот год, быстро перестроилась под реалии военного времени".

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