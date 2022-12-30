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Окончание войны может быть еще ближе: у Зеленского назвали важную деталь

Помощь Украине способна позволить снизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Это также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Окончание войны может быть еще ближе: у Зеленского назвали важную деталь

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

"Ускорение передачи Украине бронетехники и ракет повышенной дальности позволит: во-первых, локализовать войну на оккупированных территориях и не допустить ее разрастания; во-вторых, приблизить окончание войны и выход на границы 1991 года...", — написал Подоляк.

Отметим, публично представители украинской власти неоднократно обращались к западным союзникам с призывом предоставить Украине дальнобойное наступательное оружие, чтобы как можно быстрее положить конец войне, освободив из-под оккупации все украинские территории. В частности, возможность передачи Украине ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров, обсуждал во время личной встречи с президентом США Байденом президент Украины Зеленский. Но по информации западных СМИ, США снова ответили отказом.                                                                                            

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1608524871318781953?s=20&t=SZvOGVb50MyXTAFxOL2ugg
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