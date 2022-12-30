Окончание войны может быть еще ближе: у Зеленского назвали важную деталь

Ускорение темпов поставок Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны. Это также позволит снизить криминальное и коррупционное влияние России на глобальную политику. Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

"Ускорение передачи Украине бронетехники и ракет повышенной дальности позволит: во-первых, локализовать войну на оккупированных территориях и не допустить ее разрастания; во-вторых, приблизить окончание войны и выход на границы 1991 года...", — написал Подоляк.

Отметим, публично представители украинской власти неоднократно обращались к западным союзникам с призывом предоставить Украине дальнобойное наступательное оружие, чтобы как можно быстрее положить конец войне, освободив из-под оккупации все украинские территории. В частности, возможность передачи Украине ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров, обсуждал во время личной встречи с президентом США Байденом президент Украины Зеленский. Но по информации западных СМИ, США снова ответили отказом.

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