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В США сделали заявление – Россия больше не способна эффективно защищать свою территорию

В Институте изучения войны отмечают, Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Минобороны РФ публично хвастается, что у России "никогда не закончатся ракеты "Калибр", но по факту все видят неспособность страны-агрессора защитить свою территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США сделали заявление – Россия больше не способна эффективно защищать свою территорию

Работа ПВО. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря.

Захватчики запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине, украинская противовоздушная оборона сбила 54 ракеты и по меньшей мере 11 беспилотников.

Минобороны России в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Институт отмечает также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и запугивания симпатиков Украины.

Кроме того, военные аналитики заявляют, что "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-29
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