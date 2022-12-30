В США сделали заявление – Россия больше не способна эффективно защищать свою территорию

Минобороны РФ публично хвастается, что у России "никогда не закончатся ракеты "Калибр", но по факту все видят неспособность страны-агрессора защитить свою территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Работа ПВО. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря.

Захватчики запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине, украинская противовоздушная оборона сбила 54 ракеты и по меньшей мере 11 беспилотников.



Минобороны России в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".



По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.



Институт отмечает также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и запугивания симпатиков Украины.

Кроме того, военные аналитики заявляют, что "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников".

Читайте также на портале "Комментарии" — какой сценарий приготовил российский президент Путин – чего ожидать от Беларуси в ближайшие месяцы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!