Какой сценарий приготовил Путин – чего ожидать от Беларуси в ближайшие месяцы

На военных базах Республики Беларусь (РБ) находится сейчас около 10 200 российских армейцев, чего недостаточно для наступления на Украину, заявил глава нашей Госпогранслужбы Сергей Дейнека. Всего же РФ сосредоточила возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных, что почти вдвое меньше, чем было на тех рубежах перед вторжением 24 февраля 2022 года, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Однако весь этот год в РБ проходят военные учения, туда перебрасываются российские солдаты, "мобики", авиация, военная техника, вынуждая нас держать значительные силы и средства на украино-белорусской границе протяженностью свыше тысячи км. Чего ожидать от Беларуси в обозримом будущем, какая судьба ждет ее после этой войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Военные учения России и Беларуси. Фото: из открытых источников

Беларусь уже является стороной войны, поэтому ожидать от нее можно все, что угодно

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук согласен с тем, что на данный момент в РБ не видно сил, достаточных для полномасштабного наступления (как хотелось бы Путину). Но это, подчеркивает он, не значит, что таких сил не будет через месяц, два, три.

"Группировка постоянно доукомплектовывается, в Беларусь прибывают новые части, проходят бесконечные учения. На этой неделе, к примеру, состоялись внезапные – по переходу с мирных рельс на военные. Понятно, что всё это делается не просто так, – отмечает эксперт. – Безусловно, в происходящем есть элемент психологического давления, отвлекающего маневра. Когда высшее военно-политическое руководство Украины вынуждено постоянно держать в фокусе внимания Беларусь, наши северно-западные границы. Ожидать оттуда, действительно, можно, что угодно. Мы прекрасно помним, как белорусский министр обороны клялся и божился за неделю до полномасштабного российского вторжения в Украину, что подобного с территории РБ никогда не случится. Но именно оттуда, в том числе, нас атаковали российские войска 24 февраля".

Фактически – Беларусь является стороной войны, напоминает Никита Трачук. Она предоставила РФ свою территорию для вторжения в Украину, для последующих ракетных атак, дает россиянам свою технику и боеприпасы, своих инструкторов.

"В этой войне РБ выступает как сателлит РФ, – подчеркивает эксперт. – И ее режим для нас – вражеский. Если (точнее не если, а когда) Путин решится на второе полномасштабное наступление, надеясь всё же "решить украинскую проблему" с целью сломить наше государство, есть все шансы, что РБ дожмут. Возможно, с помощью кнута и пряника".

В качестве кнута, по мнению эксперта, могут пообещать обнародовать какие-то порочащие Лукашенко факты, к примеру, коррупционные. Не секрет, продолжает он, что Россия дотирует Беларусь десятилетиями. И куда уходят эти деньги – непонятно. Лукашенко – мастер "подоить" РФ. И кнутом, считает Никита Трачук, вполне может быть угроза со стороны Кремля "прикрыть лавочку", прекратив финансирование, какие-то совместные проекты, что практически сразу уничтожит белорусскую экономику.

"Как пряник может быть и дополнительное финансирование, и (этого тоже нельзя исключать!) обещание "подарить" Беларуси часть сопредельных с ней территорий Украины – после их совместного захвата. И всё же, Лукашенко, в отличие от Путина, не живет каким-то имперскими амбициями, не сравнивает себя с императорами, не мыслит категориями глобальной политики, – акцентирует эксперт. – Он скорее – хитрый, циничный, но рациональный и прагматичный человек. И ему куда важнее поцарствовать чисто в РБ, спокойно передать власть, а не становится частью путинских планов по переделу мира. Царьком в РБ, начальником глобального белорусского колхоза – да. Но не императором галактики, как мнит себя Путина".

Никита Трачук отмечает, что уже почти год Лукашенко хитрит, всячески маневрирует, лишь бы напрямую не участвовать в войне. И вполне возможно, что в очередной "час Х" атаки на Украину, он может если не предать Путина, то всячески саботировать участие в этом процессе Беларуси. Постараться под любым предлогом не вступать в войну.

"Но, конечно, не стоит пренебрегать угрозой со стороны РБ, – предупреждает эксперт. – Тем более, что там свежие силы, не воевавшие. И любая атака совместной российско-белорусской группировки причинит нам массу проблемы. Особенно, если учитывать, что РФ перебазировала в РБ комплексы С-400, что там находится ее авиация, бронетехника. Но такое нападение – не перспектива обозримого будущего. Однако продолжаем активно следить за всем, происходящим в РБ".

Что будет с Беларусь после войны – зависит от итогов этой войны, уверен Никита Трачук.

"Мы все, конечно, надеемся, что РФ проиграет – и это пошатнет режим Путина. А вслед за ним рухнет и режим Лукашенко. И это будет начало новой – лучшей – жизни для Беларуси, – считает эксперт. – Ей точно нет смысла жить как сейчас – плохо, бедно, по российской указке, окруженной врагами. Единственная причина всего этого – Лукашенко и построенный им режим, который правит уже почти 30 лет".

Многое зависит от сценариев завершения войны

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко акцентирует, что Беларусь с начала широкомасштабной войны предоставила территорию для российского вторжения в Украину. При этом, отмечает она, Россия занимается активным поглощением Беларуси.

"В дальнейшем возможны разные варианты использования белорусской территории россиянами. И для наступления, для растяжения украинских сил, – поясняет аналитик. – Лукашенко давно повторяет российские месседжи о польской угрозе Украине, но не спешит открыто вовлекаться в агрессию, тянет время. Ведь может понимать все последствия для себя, если официально Беларусь вступит в войну".

Очередная инвазия (в данном случае – вторжение) со стороны Беларуси – постоянная опция в сценарии войны РФ против Украины, которую снова могут использовать, уверена Юлия Тищенко. Может быть – позже.

Сейчас РБ – это факто оккупированная Россией территория, подчеркивает аналитик. И судьба режима Лукашенко связана с российским авторитаризмом.

"Поэтому многое зависит от сценариев завершения войны, – говорит Юлия Тищенко. – Во всяком случае, белорусы опасаются открытого столкновения, это не популярное решение. Потому ситуация при любом раскладе – не в пользу Лукашенко".

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