Угроза повторного наступления: сколько военных Россия держит возле северной границы Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия сосредоточила возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Если сравнить эту цифру с тем количеством российских военных, которых Кремль сконцентрировал у границы Украины перед 24 февраля 2022 года, то она почти вдвое меньше. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Российские военные. Фото: Getty Images
Он отметил, если суммировать всех российских военных вблизи украинской границы на территории Беларуси, Брянской и Курской областей РФ, то выйдет примерно 22 тысячи оккупантов. Это вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале этого года.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал формулу мира Владимира Зеленского и призыв о выводе войск.
Также издание "Комментарии" сообщало — ситуация на фронте в тупике: глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, в чем причина, почему нет продвижения ни украинцев, ни россиян.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости