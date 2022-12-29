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Угроза повторного наступления: сколько военных Россия держит возле северной границы Украины

У северной границы Украины Россия сконцентрировала меньше военных, чем в феврале этого года

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия сосредоточила возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Если сравнить эту цифру с тем количеством российских военных, которых Кремль сконцентрировал у границы Украины перед 24 февраля 2022 года, то она почти вдвое меньше. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Угроза повторного наступления: сколько военных Россия держит возле северной границы Украины

Российские военные. Фото: Getty Images

"Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводят обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооружения военной техники страны-оккупанта", — отметил Алексей Громов.

Он отметил, если суммировать всех российских военных вблизи украинской границы на территории Беларуси, Брянской и Курской областей РФ, то выйдет примерно 22 тысячи оккупантов. Это вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале этого года.

"22 тысячи против 40,5 тысяч оккупантов. Даже в случае привлечения всех белорусских воинских частей из состава сухопутных войск, сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что все равно меньше участвовавшего в полномасштабном вторжении ", — добавил представитель Генштаба ВСУ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vogMwWMLBOU&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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