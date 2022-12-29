Угроза повторного наступления: сколько военных Россия держит возле северной границы Украины

Россия сосредоточила возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Если сравнить эту цифру с тем количеством российских военных, которых Кремль сконцентрировал у границы Украины перед 24 февраля 2022 года, то она почти вдвое меньше. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Российские военные. Фото: Getty Images

"Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводят обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооружения военной техники страны-оккупанта", — отметил Алексей Громов.

Он отметил, если суммировать всех российских военных вблизи украинской границы на территории Беларуси, Брянской и Курской областей РФ, то выйдет примерно 22 тысячи оккупантов. Это вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале этого года.

"22 тысячи против 40,5 тысяч оккупантов. Даже в случае привлечения всех белорусских воинских частей из состава сухопутных войск, сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что все равно меньше участвовавшего в полномасштабном вторжении ", — добавил представитель Генштаба ВСУ.

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