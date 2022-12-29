Ситуация на фронте в тупике: Буданов рассказал, в чем причина

Активные боевые действия в Украине в настоящий момент приостановились, но это никакие не оперативная пауза и никакое не перемирье. Все дело в том, что ни украинцам, ни россиянам пока не удается осуществить значительных прорывов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, пишет "BBC".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный украинский разведчик отметил, "ситуация просто подвисла. Движения нет”. После того как украинские военные в ноябре деоккупировали Херсон, основные боевые действия разворачиваются в районе Бахмута в Донецкой области.

На остальных участках фронта российские войска в основном занимают оборонительные позиции, а наступление зимы и нехватка наступательных вооружений вынудили украинские силы снизить интенсивность наземных операций вдоль линии столкновения, растянувшейся примерно на 1000 км.



По мнению Буданова, Россия сейчас “в полном тупике”, неся чрезвычайно высокие потери, и Кремль уже принял решение объявить об очередной волне мобилизации. Однако, добавляет он, украинской армии на многих направлениях по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

“Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут. Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения”, — сказал Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет не до сотрудничества с Россией: Израиль повысил готовность к нападению на Иран.

Также издание "Комментарии" сообщало — в России милитаризация общества набирает обороты: к чему готовится Путин – как реагирует Запад.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!