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Путин готовит Россию к новой волне мобилизации: почему это может стать ошибкой

Массовых беспорядков в России не будет, но точно будет тихий и пассивный саботаж, участятся случаи нападений на военкоматы

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей








Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что в РФ 5 января стартует новая волна мобилизацииАналогичной точки зрения (что в начале января в России закроют границы и объявят новую волну мобилизации) придерживается министр обороны Украины Алексей Резников, призывая россиян избегать мобилизации, чтобы спасти свою жизньРешится ли Кремль на такой шаг? Может ли это вызвать волнения в самой РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин готовит Россию к новой волне мобилизации: почему это может стать ошибкой

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Глубинка РФ уже устает воевать за Москву и Питер

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский считает, что, если новая волна мобилизации в России начнется как раз после новогодних праздников, это будет грубой ошибкой Кремля. Впрочем, отмечает он, российские власти уже давно живут в созданной собственноручно виртуальной реальности.

"Возможно, в Кремле считают, что единственный способ избежать поражения – сделать максимальное количество населения причастными к преступлениям. Возможно, это просто попытка создать иллюзию. Однако внутри России все эти движения будут восприниматься с меньшим энтузиазмом и поддержкой, – прогнозирует эксперт. – Беспорядков не будет, но точно будет тихий и пассивный саботаж, участятся случаи нападений на военкоматы. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в промышленных городах, где люди еще работают и не видят нужды идти в армию, могут быть более решительные действия, чтобы не допускать отправку мобилизованных на фронт".

Глубинка уже устает воевать за Москву и Питер, поясняет Петр Бурковский. И в новом году эти межрегиональные противоречия в России только возрастут, если российские власти пойдут на новую массовую волну мобилизации, прогнозирует эксперт.

Мобилизационная волна скоро принесет новое российское удобрение на украинскую землю

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко рассуждает так:

"То, о чем говорят Резников и Буданов – актуально. Особенно, учитывая, что в Минобороны РФ открыто заявили о планах по увеличению вооруженных сил. Более того, я уверен, что мобилизация там и не прекращалась".

По мнению эксперта, если в январе в России объявят новый призыв, это вряд ли приведет к массовым протестам. Волна недовольств если и будет, то крайне мала, считает он. А информационно всё это в стране-агрессоре будут глушить.

"Если посмотреть на информационное пространство РФ, то там идет подготовка народа к затяжной войне. С массовым его вовлечением туда. Вся роспропаганда работает сейчас на это, – подчеркивает Александр Кондратенко. – На Дальний Восток даже приходили платежки, где на обратной стороне – информация о том, что делать в случае обстрелов, ракетных ударов и так далее". 

По мнению политтехнолога, переворот в нынешней России вряд ли возможен. Но повлиять на ситуацию могли бы тамошние люди с солидными деньгами, которые несут сейчас колосс убытки. Миллиардеры становятся миллионерами и так далее.

"Если хотя бы 10% таких людей начнут качать ситуацию изнутри, это сохранило бы множество жизней и россиян, и украинцев. Но пока таких тенденций не просматривается, – отмечает эксперт. – Так что мобилизационная волна скоро принесет новое российское удобрение на украинскую землю. Жаль, что при этом с нашей стороны гибнут лучшие. Нас точно ждет еще один сложный год, но – держим строй и верим в лучшее!".

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