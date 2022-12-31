Путин готовит Россию к новой волне мобилизации: почему это может стать ошибкой

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Кравцев Сергей
Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что в РФ 5 января стартует новая волна мобилизации. Аналогичной точки зрения (что в начале января в России закроют границы и объявят новую волну мобилизации) придерживается министр обороны Украины Алексей Резников, призывая россиян избегать мобилизации, чтобы спасти свою жизнь. Решится ли Кремль на такой шаг? Может ли это вызвать волнения в самой РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский считает, что, если новая волна мобилизации в России начнется как раз после новогодних праздников, это будет грубой ошибкой Кремля. Впрочем, отмечает он, российские власти уже давно живут в созданной собственноручно виртуальной реальности.
Глубинка уже устает воевать за Москву и Питер, поясняет Петр Бурковский. И в новом году эти межрегиональные противоречия в России только возрастут, если российские власти пойдут на новую массовую волну мобилизации, прогнозирует эксперт.
Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко рассуждает так:
По мнению эксперта, если в январе в России объявят новый призыв, это вряд ли приведет к массовым протестам. Волна недовольств если и будет, то крайне мала, считает он. А информационно всё это в стране-агрессоре будут глушить.
По мнению политтехнолога, переворот в нынешней России вряд ли возможен. Но повлиять на ситуацию могли бы тамошние люди с солидными деньгами, которые несут сейчас колосс убытки. Миллиардеры становятся миллионерами и так далее.
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