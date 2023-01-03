Еще больше мяса на фронт: в России придумали новую "схему" для вручения повесток

Несмотря на то, что в Росси на официальном уровне отказываются признавать, что готовятся ко второй волне мобилизации украинская разведка фиксирует, что вот-вот начнется вторая волна. И в Кремле даже придумали новый способ собрать как можно больше россиян для войска. Теперь граждане России могут получить повестки в банковских учреждениях. Как передает портал "Комментарии", такую информацию озвучили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что идея такой "гениальной схемы" на 2023 год возникла в Центробанке РФ.

"Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала письма банкам с требованием в январе 2023 приглашать должников и вручать повестки для мобилизации, предлагать подписать контракт на прохождение службы в ВС РФ", – говорится в сообщении.

Интересно, что в случае отказа подписывать контракт предлагается вызвать полицию и фиксировать это на видео.

Таким образом, добавили в InformNapalm, если должник будет 300-м, то уплатит долг с денег за ранения, а за 200-го долг оплатят его близкие с "гробовых". При любых раскладах банковские учреждения в выигрышной ситуации. В минусе только семья "пропавшего без вести".

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