Что может привести к скорейшему поражению РФ в войне – какой прогноз на ближайшее будущее

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины – и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Он также подчеркнул, что Украина будет получать поддержку со стороны западного мира, в том числе и в поставках оружия, вплоть до победы. Какие военные перспективы обозримого будущего? Какие факторы могут повлиять на перелом на фронте – и скорейшее поражение агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук поясняет:
Однако всего этого Украине явно мало, подчеркивает эксперт. Ведь нам, отмечает он, помогают ровно настолько, чтобы не проиграть. Украине же нужна гораздо более весомая помощь.
По словам кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, тезис Столтенберга о пролонгации военно-технической поддержки Украины в 2023 году, конечно, вселяет оптимизм в стойкость ВСУ, противостоящих армейско-вагнеровской "военной гидре" РФ.
Военные действия, по его мнению, продолжатся, а Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре Украины, рассказывая, что уничтожение электростанции в той или иной области нашей страны якобы остановит ремонт и логистику западного оружия для ВСУ, – прогнозирует Дмитрий Гаврилюк. – Я думаю, что РФ способна на инспирирование нападения Украины на Беларусь, тем самым создав "основания для создания нового фронта". Россиянам в контексте выхолащивания своих войск на юге, важно растянуть украинские силы и держать в напряжении длительное время".
Эксперт предполагает, что переломить ситуацию, изменить ход войны бесповоротно в нашу пользу, могли бы:
– начало работы лендлиза,
– уничтожение российских аэропортов дальней авиации, а также ТЭЦ страны-агрессора, питающих эти аэродромы,
– окружение и уничтожение российской группировки под Бахмутом.
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