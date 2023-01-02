Что может привести к скорейшему поражению РФ в войне – какой прогноз на ближайшее будущее

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины – и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Он также подчеркнул, что Украина будет получать поддержку со стороны западного мира, в том числе и в поставках оружия, вплоть до победы. Какие военные перспективы обозримого будущего? Какие факторы могут повлиять на перелом на фронте – и скорейшее поражение агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Западу, как и нам, нужна гарантия глобального мира и сохранение существующего в мировом порядке

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук поясняет:

"Безусловно, генсек НАТО хорошо знает, о чём говорит. 2023 год может стать не менее сложным для украинцев и Украины, чем 2022-й. Россию невозможно умиротворить, и это уже хорошо поняли страны коллективного Запада. Потому и растут оборонные бюджеты государств-членов НАТО, а с ними ужесточается риторика генсека Североатлантического альянса, представителей Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза".

Однако всего этого Украине явно мало, подчеркивает эксперт. Ведь нам, отмечает он, помогают ровно настолько, чтобы не проиграть. Украине же нужна гораздо более весомая помощь.

"Но пока Запад воздерживается от нее, считая, что, создавая иллюзию у Путина и его подельников в том, что они могут выиграть эту войну, они удерживают его от использования ядерного оружия. При этом, все хорошо понимают, что когда война переходит в позиционное состояние, то будет истощать не только Российскую Федерацию, но и Украину, и без того понесшую большие потери за более чем 10 месяцев противостояния с российским военным монстром. Западу, как и нам, нужна гарантия глобального мира и сохранение существующего в мировом порядке. Но для нас очень важным фактором является скорейшее присоединение к западному миру и его структурам – НАТО и Европейскому союзу, с чем наши партнеры явно не спешат", – констатирует Виктор Каспрук.

Война будет продолжаться весь 2023 год

По словам кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, тезис Столтенберга о пролонгации военно-технической поддержки Украины в 2023 году, конечно, вселяет оптимизм в стойкость ВСУ, противостоящих армейско-вагнеровской "военной гидре" РФ.

"Учитывая, что сенат США сейчас переходит под крыло республиканцев, часть которых продвигает капитуляционный нарратив, Украина может рассчитывать на военные ассигнования бюджета Штатов-2023 и лендлиз (если он заработает и будет не поздно), но ни на один доллар больше", – считает эксперт.

Военные действия, по его мнению, продолжатся, а Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре Украины, рассказывая, что уничтожение электростанции в той или иной области нашей страны якобы остановит ремонт и логистику западного оружия для ВСУ, – прогнозирует Дмитрий Гаврилюк. – Я думаю, что РФ способна на инспирирование нападения Украины на Беларусь, тем самым создав "основания для создания нового фронта". Россиянам в контексте выхолащивания своих войск на юге, важно растянуть украинские силы и держать в напряжении длительное время".

Эксперт предполагает, что переломить ситуацию, изменить ход войны бесповоротно в нашу пользу, могли бы:

– начало работы лендлиза,

– уничтожение российских аэропортов дальней авиации, а также ТЭЦ страны-агрессора, питающих эти аэродромы,

– окружение и уничтожение российской группировки под Бахмутом.

"Похоже, что война, будет продолжаться весь 2023 год, – говорит Дмитрий Гаврилюк. – В то же время, в информационном поле будет продвигаться нарративный бред о необходимости переговорного трека, главная идея которого заключается в капитуляции Украины – сдаче Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей россиянам, а также признание оккупации ими Крыма. Не дождутся!".

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