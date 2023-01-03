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В Минобороны дали ответ – предупредят ли украинцев о новом масштабном наступлении России

Пока враг не предпримет какие-то конкретные шаги, украинцев не будут предупреждать о повторном наступлении россиян

сегодня, 14:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина готовится к любым действиям со стороны страны-агрессора, но гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении было бы некорректно. Поскольку противник имеет несколько сценариев и принимает решение в последний момент. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Анну Маляр.

В Минобороны дали ответ – предупредят ли украинцев о новом масштабном наступлении России

Танки. Фото из открытых источников

Замминистра попросили ответить на прямой вопрос: возможны ли какие-либо предупреждения, что враг будет наступать, например, с севера? На это Анна Маляр ответила, что "в этой ситуации не корректно говорить о предупреждении".

"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", — отметила Анна Маляр.

Она добавила, что враг ориентируется по ситуации и по динамике фронта, рассчитывая ресурсы.

"И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, военные полигоны, аэродромы Белоруссии давно под контролем россиян. Враг активно использует военную инфраструктуру для ведения войны против Украины. В один момент Россия может использовать территорию Беларуси для повторного наступления. Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что ВСУ обладают информацией и максимально, насколько может быть, государство готово к любому повороту событий.

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