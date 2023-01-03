Дроны снова бьют по Украине, а Иран отрицает помощь РФ в войне: как это остановить

Всего за два дня нового года над Украиной сбили более 80 иранских дронов. И в ближайшее время это количество может возрасти, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Между тем, спикер иранского МИД Нассер Канаани завляет, что "Иран не сторона конфликта в Украине и необоснованные упреки против Ирана не помогут решению проблемы". Понимает ли мир угрозу российско-иранского сближения в военно-технологическом плане? Есть ли шанс в обозримом будущем повалить иранский и российский режимы, уже подрывающие глобальную безопасность и способные окончательно уничтожить ее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Взамен на вооружение Россия могла предложить Ирану ядерные технологии

По словам профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, российско-иранское сближение представляет угрозу международной безопасности, однако темпы, которыми оно происходит, не настолько высоки.

"По состоянию на сегодня, у Москвы и Тегерана есть большое поле для сотрудничества: Иран может поделиться опытом функционирования экономики в условиях международных санкций, Россия – опытом в подавлении массовых протестов. Однако военное-техническое сотрудничество несёт наибольшую угрозу, так как приведённые выше примеры взаимодействия касаются внутренних вопросов выживания двух авторитарных режимов. А военно-технический союз несет угрозу для всего мира", – подчеркивает эксперт.

Она отмечает, что в условиях дефицита вооружения РФ остро заинтересована в поставках любого оружия, которое может использовать в Украине. Иран в этом вопросе очень помог поставками дронов, идут разговоры о поставках баллистических ракет, которые могут существенно усложнить нам ситуацию не только на фронте, но и в секторе критической инфраструктуры.

"Возникает вопрос: что может предложить Россия взамен? Ведь Иран несет репутационные потери, есть угроза ужесточения санкционного давления, а в отдельных случаях – угроза физической ликвидации представителей военно-политического руководства. Поэтому РФ должна была заинтересовать Иран чем-то очень серьёзным – и единственным предположением являются ядерные технологии", – считает Анна Малкина.

Поэтому, продолжает она, серьезность проблемы должны очень хорошо осознавать все участники "большой геополитической шахматной доски".

Что касается свержения двух диктатур – то это вопрос времени, уверена политолог. Подчеркивая, что в противостоянии режимов, живущих прошлым и живущих будущим, всегда побеждают последние.

"Однако жизнеспособность автократий может быть достаточно продолжительной и зависит от многих факторов, – акцентирует Анна Малкина. – Свержение любого режима может происходить двумя способами: начаться снизу (в результате массовых акций протеста), либо сверху (как следствие формирования либеральной элиты, способной захватить власть). Первый вариант ни в Иране, ни в РФ на сегодняшний день не случился. И хотя иранское гражданское общество четвертый месяц жестко противостоит властям, массовым ужесточением репрессий удается этот протест подавлять. Российское же общество, наоборот, находится сейчас на пике консолидации с властью, развязавшую в 21 веке кровавую бойню в центре Европы. Поэтому единственный возможный способ свергнуть режим – это государственный переворот. И остаётся надеяться, что он, так или иначе, уже зреет".

На сегодняшний же день режим в Тегеране если не обречен, то серьезно шатается

Мир всё больше объединяется в понимании угроз, исходящих от нынешних режимов Ирана и РФ, считает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов.

"Тот же Иран вместе с Россией и Северной Кореей в законодательстве США закреплен как угроза американским интересам, американской безопасности, – напоминает он. – Когда Трамп, будучи президентом США, выходил из ядерной сделки, то Европа (Франция и Германия) были скорее против. Сегодня и администрация Байдена говорит, что уже не ядерная сделка, а сдерживание ракетной программы, сотрудничества Ирана с Россией, является основным приоритетом. И Евросоюз в целом, похоже, тоже понял, что Иран использует ядерную сделку для шантажа, для того, чтобы выторговать себе всё больше преференций. А потому Запад не будет тут подыгрывать "Корпусу стражей исламской революции" (КСИР) и террористическому режиму аятолл в Иране".

В свою очередь, Израиль, который является важным игроком на Ближнем Востоке, пытался договариваться с Россией о сдерживании Ирана, напоминает эксперт. Но, похоже, и он понял, что Москва и Тегеран использовали его и разговоры вокруг ядерной сделки. На деле же продвигали свои экспансионистские интересы, причем, не только на Ближнем Востоке, не только в Сирии.

"Иран за продажу РФ беспилотников и возможную продажу ракет выторговывает у той что-то, что позволит ему приблизиться к созданию ядерного оружия. А Россия, у которой резко сузилась возможность наращивать террористические удары по Украине (дефицит ракет и БПЛА), похоже, склоняется к такой сделке. Уверен, в мире понимают, к чему это может привести. Не случайно Израиль, как дал понять новый глава МИД, будет меньше говорить об Украине, а больше делать. А делать израильтяне умеют, – подчеркивает Валерий Дымов. – Об этом говорят уничтожение в прошлом году иранского генерала, который занимался программой беспилотников, а также периодические удары по заводам, собирающим иранские беспилотники на территории Сирии. Думаю, Израиль будет наращивать такого рода акции против террористического режима Ирана. А в мире никто не будет против".

Что касается перспектив свержения террористических режимов Ирана и РФ, тут, считает эксперт, всё непросто, но всё возможно.

"Прошлогодние массовые протесты в Иране не переросли в революцию, потому что у них не было единого центра, единого лидера. Регионы, которые выступали против режима, отстаивали разные интересы. Но, думаю, фарш уже нельзя вернуть в мясорубку. И восстание в Иране со свержением режима – вопрос времени. Тот же Байден открыто дал понять, что США помогут иранскому народу освободиться от террористического режима аятолл. Думаю, такого рода публичные заявления получат определенное непубличное воплощение в виде соответствующей поддержки тех, кто хочет видеть Иран не такой пороховой бочкой, как сейчас, а мирным и процветающим государством. На сегодняшний же день режим в Тегеране если не обречен, то серьезно шатается", – отмечает Валерий Дымов.

Ну, а судьба путинского режима в РФ напрямую зависит от ситуации на поле боя в Украине, уверен эксперт. По его словам, важно, чтобы мужество и героизм украинских воинов еще больше подкреплялся (стараниями наших партнеров) современными видами вооружений.

"Россия всегда проигрывала государствам, которые имеют более высокие технологии. Тамошние бабы могут нарожать для очередного российского царька "пушечное мясо", но современные военные технику, боеприпасы, беспилотники они нарожать не способны", – констатирует Валерий Дымов.

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