О чем говорит предупреждение Буданова – стоит ли ждать новых взрывов на территории РФ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал еще больше "хлопков" ("бавовны") в России. В интервью ABC News он подчеркнул, что взрывы на территории страны-агрессора не просто будут увеличиваться, но и распространяться всё "глубже и глубже". Не говоря уж о Крыме, который является временно оккупированной территорий Украины, по которой мы, по словам Буданова, можем применять любое оружие. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления, а также эффект, который оказывают подобные акции "глубокого проникновения".

Взрыв. Фото: из открытых источников

Взрывов внутри РФ будет становиться всё больше

Политический эксперт Александр Антонюк подчеркивает: сам факт, что РФ получила "бавовну" на своей территории – это уже определенный психологический удар для нее. Ранее, когда она разворачивала войны в других странах (в Грузии, в Сирии), такого не происходило.

"И всё это чрезмерное российское воображение о себе – получило сейчас по наглой морде. И агрессору больно. Что прекрасно видно по истерике российских пропагандистов, – акцентирует эксперт. – Кроме того, подобные инциденты в разных уголках России, на разных военных объектах, включая такие стратегически важные как аэродром в Энгельсе – демонстрируют, что в РФ есть люди, готовые бороться с путинским режимом в целом и с войной против Украины — в частности. И этим соответствующим образом пользуется и ГУР, и западные разведки. К тому же, удары, совершенные с помощью украинских беспилотников демонстрируют, что хваленная российская ПВО абсолютно не является непробиваемой, как там ранее уверяли".

То есть, продолжает Александр Антонюк, российско-украинская война сдувает один за другим пропагандистские мифы. О непобедимой армии РФ, непробиваемой ПВО, непотопляемом флоте и так далее.

"Тенденцию, как отмечал Буданов, нужно сохранять и наращивать. Уверен, так оно и будет. Взрывов внутри РФ (разных – с помощью наших бесплиотников, либо в результате протестных настроений россиян, периодически сжигающих военкоматы) будет становиться всё больше, – уверен эксперт. – Среди приоритетных целей – военные объекты (аэропорты, склады боеприпасов, дислокации военной техники), пункты управления и так далее. Важно перенести боевые действия на территорию врага. Когда мы освободим свои территории от оккупантов и будем держать под огневым воздействием территорию РФ, мы тем самым создаем условия, чтобы в России начались разборки между элитами. Что в итоге выльется там в гражданские войны разных форматов. Следует понимать (и на этом тоже акцентирует Буданов, об этом же неоднократно говорил я), что освобождение наших территорий не говорит об окончательном завершении войны. Лишь когда РФ лишится возможностей осуществлять подобные агрессии, лишь когда у нас будут железобетонные гарантии безопасности, можно будет считать, что мы добились справедливого мира".

Желаемыми целями являются те места, откуда агрессор наносит свои ракетные удары по Украине, различные логистические цепочки

Политолог, боец 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максим Степаненко рассуждает так:

"За время полномасштабной войны России против Украины, Кирилл Буданов, как по мне, превратился в хорошо узнаваемую публичную личность, известную как внутри нашей страны, так и за ее пределами. А потому данные его заявления уже имеют психологический эффект. Причем эффект разнонаправленный".

Учитывая, что интервью давалось иностранным журналистам, соответствующие меседжи (стремление Украины вести освободительную войну всеми силами и средствами до полной деоккупации нашей территории) направлены на международное сообщество, на наших партнеров, отмечает эксперт.

"Буданов, как по мне, в данном случае исполняет дипломатическую функцию. Это, надеюсь, позволит поддерживать консолидацию наших партнеров в активной фазе", – подчеркивает Максим Степаненко.

Кроме того, продолжает он, такие заявления хорошо воспринимаются в Украине. Ничто не радует украинцев в данный момент больше, чем т.н. "бавовна", "курение в неположенных местах" и прочие "инциденты", которые происходят на территории РФ с незавидной для нее регулярностью, отмечает политолог.

Соответственно, констатирует он, данные заявления имеют психологический эффект и на противника. Тем более, что они – не пустая угроза. Россияне всё чаще слышат "хлопки" на своей территории.

"Желаемыми целями являются те места, откуда агрессор наносит свои ракетные удары по Украине, различные логистические цепочки. К сожалению, на данном этапе войны у нашей страны нет таких средств поражения (тех же ракет), которые позволяли бы бить в глубину территории РФ, нанося серьезный ущерб. В ход идут дроны, которые можно применять точечно – на ограниченной территории, по ограниченным целям. Но даже точечное применение беспилотников, кроме того, что наносит существ урон противнику, заставляет его еще и растягивать свои силы ПВО, так как неизвестно, откуда мы можем нанести новый удар. Соответственно, у наших воздушных сил появляется больше возможностей для нанесения поражения врагу, в том числе на Донбассе", – поясняет Максим Степаненко.

Он напоминает о работе украинских разведчиков, которые в тылу врага (и ближнем, и дальнем) то и дело проводят просто шикарные диверсии.

"Всё это в комплексе, так или иначе, подталкивает россиян к пониманию, что их страна, несмотря на громкие заявления о "второй армии мира", не способна не только обеспечить химерные цели безумной т.н. "специальной военной операции", но и сама, на своей территории, защититься не может. Кроме этого осознания, психику россиян ломают и действия их преступного, террористического режима, посылающего их на убой за маниакальные цели, – акцентирует эксперт. – И если подтвердится информация Буданова, что 5 января РФ закроет свои границы, чтобы потенциальные "мобики" не могли так активно убегать из страны, это станет очередным подталкиванием костяшки, что рано или поздно выльется в эффект домино, стремительно приближая падение путинского режима и внутренние волнения в стране врага".

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