Прилет по базе оккупантов в Макеевке – почему произошедшее стало ударом по путинскому режиму

Минобороны РФ пытается переложить вину за новогодний удар ВСУ по оккупированной россиянами Макеевке, где, по разным оценкам, погибли от 60 до 400 военнослужащих, на должностных лиц так называемой "ДНР". Об этом сообщает Институт изучения войны, отмечает, что прилет из системы HIMARS по месту расположения оккупантов вызвал огромное недовольство среди российских "военкоров", но еще большую критику спровоцировала реакция на происшествие профильного министерства. По мнению аналитиков, неспособность Путина и его подручных ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к эффективному военному лидеру. Согласны ли с такой оценкой? Удержит ли Путин власть – или участь его режима предрешена? Как ускорить падение Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удар по оккупированной Макеевке. Фото: из открытых источников

"Макеевский конфуз" стал очередным предвестником краха нынешнего режима

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что в "макеевской истории" следует обратить внимание на несколько важных составляющих.

Первая – попадания украинскими HIMARS по стратегически важным для рашистов военным объектам, в том числе с гибелью в результате десятков и даже сотен военных, регулярно встречались и раньше. Однако именно этот стоит особняком.

"Суть в том, что этот удар состоялся именно в первые секунды Нового Года, на фоне помятого рашистского фюрера, который нёс с экранов телевизоров уже привычный бред о каком-то величии рашки, – поясняет эксперт. – Кроме того, в эту ночь рашисты запустили несколько десятков иранских дронов, имея целью испортить новогоднюю ночь нам, украинцам. Однако все они были сбиты украинским ПВО. Следовательно, для россиян эти два события, если их сравнивать объективно, свидетельствуют, что их кашляющий в как бы прямом эфире Акела (зачеркнуто), злобный старичок, и он же военный преступник номер один, явно промахнулся. И не просто промахнулся, а откровенно дал маху. В очередной раз".

Вторая составляющая – "инцидент" случился в момент, когда наблюдается внутривидовая борьба в самой стране-агрессоре.

"Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин публично, не подбирая слов, уничтожает министра обороны Шойгу, – напоминает Вадим Трюхан. – Следовательно, для последнего Макеевка потенциально может стать последним гвоздем в крышку его гроба. И не только политического, вспоминая случай с кувалдой (жестокая казнь "вагнеровца", якобы перешедшего на сторону Украины после пленения, а потом опять оказавшегося в ЧВК, "вагнеровцами" же), за который Пригожину ничего не было".

В-третьих, продолжает эксперт, в момент "макеевского удара" ожидалось подписание президентом США Джо Байденом Закона о бюджете на 2023 финансовый год, согласно которому Украине и союзникам НАТО предусмотрено около 45 млрд долл. Попадание украинскими HIMARS "в десяточку", без сомнений, стало еще одним дополнительным стимулом для главы американского государства подписать соответствующий документ, акцентирует Вадим Трюхан.

"Всё случившееся требует каких-то объяснений, назначения козла отпущения. Понятно, что донбасские гауляйтеры – лучшие претенденты. Но, похоже, не в этот раз, – отмечает эксперт. – Ведь не Пушилин с Пасечником принимали решение о вторжении путинской орды в Украину. И не они профукали все "достижения" рашистских террористических войск первых дней с момента широкомасштабной агрессии. На московии только законченные дураки (которых, правда, там еще хватает, судя по последним их новогодним мероприятиям и пропагандистским ток-шоу) поверят в версию, которая уже начинает разгоняться относительно того, что именно местные лугандонские вожди что-то там недосмотрели. Для большинства местного плебса вполне понятно, что виноват лично Путин и его банда террористов. Мы, конечно, не увидим завтра-послезавтра антипутинских, и тем более антивоенных бунтов в рашке. Однако последствия для путинской клики неминуемы. "Макеевский конфуз" стал очередным предвестником краха нынешнего режима. Вопрос лишь – когда и как".

Пока у Путина железобетонный рейтинг, но и по нему всё более явно идут трещинки

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что Генштаб ВСУ подтвердил удар системой HIMARS по базе оккупантов в г.Макеевка, Донецкой области, Украина. Важно, подчеркивает она, что место попадания в пункт дислокации росармейцев находится на суверенной территории Украины, там уничтожено до 10 единиц военной техники и личный состав россиян.

"Мы же их не звали в здание ПТУ на новый год, чего они ожидали? Неужто рассчитывали, что наша разведка, имея информацию о размещении в помещении около четырёх сотен бойцов, призванных по путинскому указу о мобилизации, будет ждать, пока эти оккупанты, имеющие боевой опыт, прошедшие тренировки и боевое слаживание на полигонах военных центров, просто примет это как факт? И не предоставит соответствующие данные тем, кто в итоге послал "новогодний привет"? Это война… И никто не станет ждать, что пришлые российские мобики начнут убивать защитников Украины. Вовремя нейтрализовать опасность – это задача командования Генштаба. С которой, как видим по характеру разрушений здания ПТУ в Макеевке, расчёт HIMARS справился, похоже, на 100%. Скорее всего, под завалами никто не выжил. Пока в Минобороны РФ подтвердили лишь около 60 погибших там. Но полегло явно больше, – считает эксперт. – И сегодня, 3 января, в российских городах Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань проходят памятные мероприятия по погибшим в Макеевке".

По мнению Светланы Кушнир, ответ на то, почему такой "прилет" стал возможным, дали в первые часы нового 2023 года так называемые "военкоры" – россияне, которые тоже являются соучастниками военной агрессии РФ против Украины. "Инертность при принятии решений высшим военным руководством, игнорирование правил безопасности на войне, ослабления ответственности непосредственно командиров на местах и проблемы с институтом командиров, головотяптство и разгильдяйство в армии", – чего только не прочтёшь в пабликах всех этих Роговых, Ходаковских, Сладковых иже с ними, отмечает эксперт.

"Кто эти люди вообще? Случайно или специально допущены они к освещению хода т.н. "СВО"? По сути это – контролируемая оппозиция, через согласие с которой русские выпускают революционный пар, отводя информудары от Путина. В РФ и ранее были "избранные паяцы при дворце", которым дозволялось гнать волну на власть. Зачастую эти "военкоры" и не догадываются, что их критические замечания становятся аргументами и ложатся на стол при принятии решений о смене высших чинов в МО РФ и силовых структурах. А там идёт непримиримая кулуарная возня и борьба за звания, лычки, награды, должности, возможность сидеть на финансировании и получить близость к телу генералитета, – подчеркивает Светлана Кушнир. – У россиян всё чаще возникают неудобные для Кремля вопросы. Кто на самом деле руководитель "СВО"? Зачем она вообще нужна? Почему Путин демонстрирует отстраненность? И – "за что наших мальчиков?" Да вот за то, что пришли убивать украинцев, уничтожать детей, женщин, стариков, крушить наши города и села. Вот за то!".

При этом, акцентирует эксперт, пока у Путина железобетонный (хоть и нарисованный, проседающий даже при этом) рейтинг. Но и по нему всё более явно идут трещинки.

"Быть может, вскоре мы увидим ещё один "акт доброй воли", который совершит, отступая, армия РФ. И это продолжит разрушать монолит доверия к российской власти в целом и Путину – в частности. Ну, а поиск виноватых – это любимая забава у россиян ещё со времен царей да бояр, – напоминает Светлана Кушнир. – Потому в Минобороне и ищут козла отпущения. А коррупцию и круговую поруку там пока никто не собирается отменять".

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