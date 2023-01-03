ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Сватово: подробности

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном Сватово Луганской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Склад боеприпасов. Фото: из открытых источников

В СтратКоме рассказали, что ВСУ почти две недели фиксировали, как оккупанты "УРАЛами" завозили на склад боекомплекты. Могли и раньше нанести прицельный удар, но выждали, пока россияне полностью доукомплектуют склад и только после этого нанесли удар по складу.

Стоит отметить, ранее СтратКом сообщал, что в новогоднюю ночь Силы обороны Украины уничтожили в Макеевке 400 оккупантов. Еще по меньшей мере 300 захватчиков получили серьезные ранения и отправились в госпитали. Позже в Минобороны страны-агрессора подтвердили прилет, правда приуменьшили число погибших захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в первом в этом году обращении, вечером 1 января, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские террористы с их дроновыми атаками как были жалкими, такими и зашли в этот год, а наши защитники показали себя очень хорошо. В свою очередь, российский президент путин в новогоднем обращении, сделанным на фоне военных, продолжал бредить о правильности войны и ее важности для РФ. О чём говорят новогодние, а также сделанные в начале 2023-го заявления украинской и российской властью? Что следует понять украинцам и россиянам? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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